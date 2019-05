Fani trzymają kciuki za Jacka Rozenka. Aktor ma ich wiele dzięki "Barwom szczęścia" i "Wiedźminowi"

Jacek Rozenek powoli dochodzi do siebie po udarze mózgu • Fot. Facebook.com/VIRTUTIARTISJacekRozenek

J

acek Rozenek to znany polski aktor i to aktor wyjątkowo wszechstronny. Gra nie tylko w filmach i serialach, ale również w teatrze, jest także aktorem dubbingowym. Rozenek zasłynął rolą w "Barwach szczęścia" i głosowi Geralta z Rivii w grach "Wiedźmin", ale na koncie ma też wiele innych osiągnięć. Obecnie aktor, który jest byłym mężem Małgorzaty Rozenek-Majdan, przebywa w szpitalu po rozległym udarze mózgu.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Fani Jacka Rozenka martwią się jego zdrowiem. 50-letni aktor przeżył bowiem poważny udar mózgu . Był on na tyle rozległy, że aktor ma sparaliżowaną prawą stronę ciała. Rozenek od ponad dwóch tygodni przebywa w szpitalu, ale na szczęście jego stan się poprawia . Aktor powoli zaczyna mówić, a teraz czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja.Wszyscy kibicują Rozenkowi i życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia. Aktor zdobył bowiem rzeszę wiernych fanów dzięki grze w serialu "Barwy szczęścia", gdzie od 2012 r. wciela się w Artura Chowańskiego.To jednak tylko jedna z jego licznych serialowych ról. Artysta, który w 1995 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, w ciągu blisko 25 lat swojej kariery zawodowej, pojawił się w kilkunastu produkcjach telewizyjnych, m.in. "Klanie", "Samym życiu, "Ojcu Mateuszu", "Prawie Agaty" czy "39 i pół".Rozenek jest jednak wyjątkowo wszechstronny. Zagrał również w kilkunastu filmach ("Chopin. Pragnienie miłości", "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Generał Nil"), występuje na teatralnych scenach (Teatr Współczesny, Teatr Powszechny, Teatr Prezentacje w Warszawie, a obecnie Teatr Kamienica), pojawił się w kilkudziesięciu Teatrach Telewizji, czyta audiobooki.



Jest również aktorem dubbingowym. Dubbingował m.in. Mace'a Windu w "Gwiezdnych wojnach" i Batmana granego przez Bena Afflecka. W świecie dubbingu zasłynął jednak z podkładania głosu Geraltowi z Rivii w bestsellerowych grach komputerowych "Wiedźmin". Oprócz bycia aktorem Jacek Rozenek jest również aktorem radiowym i dubbingowym.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Jednak Rozenek ma również inne zajęcia. Pracował jako redaktor radiowy w Dwójce i prowadził "Pytanie na śniadanie". Jak czytamy na stronie Teatru Kamienica , aktor to również "ekspert z dziedziny wystąpień publicznych, wystąpień medialnych i prezentacji biznesowych, a także zarządzania wrażeniem w biznesie oraz zarządzania wizerunkiem".W 2014 r. Rozenek wystąpił również w "Tańcu z gwiazdami", gdzie jego partnerką była Magdalena Soszyńska-Michno. Para zajęła szóste miejsce.Prywatnie aktor był w latach 2003-2013 mężem prezenterki i autorki książek Małgorzaty Rozenek-Majdan , która zdobyła popularność programem "Perfekcyjna pani domu" i obecnie związana jest z Radosławem Majdanem. Ma z nią dwóch synów: 13-letniego Stanisława i 9-letniego Tadeusza. Jak informowały tabloidy, gwiazda telewizji wspierała byłego męża po udarze Rozenek ostatnio związany był z aktorką Roxaną Gąską, z którą niedawno się rozstał. Para często pojawiała się publicznie, a aktor dzielił się zdjęciami z partnerką na Instagramie.