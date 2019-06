Wzruszający wpis Trzaskowskiego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Przyjechał na rocznicę 4 czerwca

Z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 r. prezydent Warszawy wspomniał zmarłego Pawła Adamowicza • Fot. Twitter / Rafał Trzaskowski





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Święto Wolności i Solidarności zorganizowane w Gdańsku w 30. rocznicę wyborów 4 czerwca budzą w politykach wiele emocji i wzruszeń. Emocjonalny wpis zamieścił między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który wspomniał zmarłego Pawła Adamowicza – wieloletniego prezydenta Gdańska i swojego kolegę.Prezydenci polskich miast w poniedziałek wspólnie brali udział w imprezach, jakie odbywają się w Gdańsku w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Nad Bałtyk przyjechały głowy m.in. Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Nie obyło się jednak bez kontrowersji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Z okazji uroczystych obchodów Rafał Trzaskowski zamieścił zdjęcie z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i okrasił je wzruszającym wpisem. "To tu żegnaliśmy kilka miesięcy temu Pawła Adamowicza i to tu dziś spotykamy się razem podczas samorządowych obchodów 4czerwca – wielkiego święta polskiej demokracji i wolności. Zgodnie z wolą Pawła świętujemy je w jego ukochanym mieście" – napisał prezydent Warszawy.To bowiem nieżyjący już prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wpadł na pomysł zorganizowania Święta Wolności i Solidarności w 30. rocznicę wolnych wyborów w Gdańsku. On również poczynił pierwsze przygotowania do świętowania też okrągłej rocznicy.Adamowicz – przez prawie 21 lat prezydent Gdańska i członek Unii Metropolii Polski – został w styczniu zaatakowany przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na scenie na gdańskim Targu Węglowym. Polityk zmarł następnego dnia w szpitalu, a kondolencje spływały z każdej części Polski. W dniu jego pogrzebu ogłoszono również żałobę narodową.W poniedziałek podczas konferencji Unii Metropolii Polski, która zrzesza 12 największych polskich miast, ogłoszono, że od tej pory jej patronem będzie właśnie Paweł Adamowicz