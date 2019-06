Arłukowicz otrzeźwia opozycję. "Ludzie nie mają sił oglądać tego, jak się spieramy"

Arłukowicz zaapelował do Koalicji Europejskiej • Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta

artosz Arłukowicz ma dość sporów w Koalicji Europejskiej, z której wyłamało się chociażby skłócone wewnętrznie PSL. Europoseł zaapelował o jedność. – Wyborcy doceniają, że ludzie są razem, a nie ze sobą walczą – podkreślił. Wybory do Parlamentu Europejskiego nie przyniosły Koalicji Europejskiej takiego wyniku, jak się spodziewała. Nie obyło się również bez sporów i przetasowań – z KE postanowiło odejść chociażby PSL , które obecnie jest w stanie wewnętrznej wojny O opamiętanie i zjednoczenie się zaapelował do swoich kolegów i koleżanek Bartosz Arłukowicz , eurodeputowany z listy Koalicji Europejskiej. – Tylko razem z PSL mamy szansę wygrać. Wyborcy doceniają, że ludzie są razem, a nie ze sobą walczą – mówił w "Wydarzeniach i Opiniach" na antenie Polsat News. – Tu nie ma miejsca na walki w opozycji. Trzeba walczyć z PiS –Arłukowicz stwierdził, że jesienne wybory do parlamentu są "na 12 lat, a nie na cztery" i podkreślił, że nie da się wciągnąć w bezproduktywną dyskusję z kolegami z Koalicji Europejskiej. – Ludzie nie mają sił oglądać tego, jak się spieramy. Chcą widzieć skuteczną ekipę, która idzie po zwycięstwo – zaznaczył stanowczo.