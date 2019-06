PSL pożegnało się z Koalicją Europejską, ale tak jakby nie do końca. Są trzy scenariusze

Jarosław Kalinowski tłumaczy, że wyjście PSL z KE było naturalnym zakończeniem pewnego projektu. W najbliższych tygodniach zapadną decyzje w sprawie wyborów parlamentarnych. • Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta

P

olskie Stronnictwo Ludowe opuściło Koalicję Europejską. W najbliższych tygodniach zapadną decyzje o tym, co dalej. Rozważane są trzy warianty, w tym powołanie nowej koalicji. Dla jednej partii nie będzie w niej miejsca.Polskie Stronnictwo Ludowe opuszcza Koalicję Europejską. Ale to nie oznacza końca koalicji z Platformą Obywatelską. A dokładnie – nie musi oznaczać. Bo konkretne decyzje zapadną dopiero za parę tygodni.– Koalicja Europejska została powołana na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Skończyły się wybory, zakończeniu uległ także ten projekt – mówi naTemat Jarosław Kalinowski. Enigmatycznie mówi też o tym, że w ciągu najbliższych tygodni zapadną decyzje dotyczące przyszłości PSL i następnych wyborów. Nieco więcej światła rzuca Czesław Siekierski, były europoseł PSL – Rozważane są teraz trzy różne warianty – twierdzi w rozmowie z naTemat Siekierski. – Pierwszy zakłada, że pójdziemy do wyborów samodzielnie jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Drugi to budowa wokół PSL szerszej formacji. W tym przypadku chcielibyśmy współpracować ze wszystkimi ugrupowaniami i politykami, którzy szanują tradycyjne wartości rodzinne.Ale jest i trzecie rozwiązanie, o którym mówią obaj politycy PSL . To... powrót do koalicji z PO i Nowoczesną i start w wyborach do parlamentu ze wspólnych list. – O tym, który wariant przyjmiemy, zdecyduje kierownictwo partii w ciągu najbliższych kilku tygodni. Będziemy rozmawiać w naszym gronie i z naszymi wyborcami. Decyzję też podejmiemy w oparciu o głos naszego elektoratu – zapewnia Siekierski.W ewentualnej koalicji nie ma jednak miejsca dla Wiosny . – Szanujemy polityków tej formacji, ale ich poglądy są zbyt odległe od tradycyjnych wartości, które są bardzo ważne dla elektoratu PSL – precyzuje Siekierski.