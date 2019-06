Strzelanina w hotelu w Australii. Zginęły co najmniej 4 osoby

W hotelu Palms w Darwin zastrzelone zostały co najmniej 4 osoby. • Fot. Twitter/joshmarhoff

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ak podaje policja, we wtorkowej strzelaninie w mieście Darwin na północy Australii zastrzelono co najmniej cztery osoby. Mężczyznę, który wtargnął z bronią do jednego z hoteli w dzielnicy biznesowej, został już aresztowany.Napastnik wszedł z bronią powtarzalną do znajdującego się w dzielnicy Woolner hotelu Palms. Mężczyzna chodził od jednego pokoju hotelowego do drugiego w poszukiwaniu potencjalnych ofiar, po czym, gdy takową znalazł – otwierał ogień.45-latek uciekł następnie z miejsca zdarzenia samochodem dostawczym. Według relacji świadków, miał strzelać także podczas jazdy.Policja z Terytorium Północnego poinformowała, że schwytała sprawcę. Premier Australii Scott Morrison wykluczył, aby strzelanina w hotelu była aktem terroryzmu . Nie stwierdzono również zagrożenia dla lokalnych mieszkańców.Funkcjonariusze policji zapewnili, że operacja dot. strzelaniny wciąż trwa. W policyjnym komunikacie podano, że za atak odpowiedzialny jest "białoskóry mężczyzna w kamizelce odblaskowej".źródło: CBS News