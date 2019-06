Wygibasy "Wiadomości" TVP z okazji 4 czerwca. "Rok różnicy i taka fajna narracja się sypnęła"

Dziś "Wiadomości" świętowały 4 czerwca. Rok temu przekonywały, że doszło do zdrady. • twitter.com/TomaszSkory

ziś "Wiadomości" TVP świętowały 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989. Wzbudziło to zdumienie krytycznie nastawionych widzów, którzy pamiętają, że rok temu Krzysztof Ziemiec przedstawił materiał w kompletnie innym duchu wprowadzony paskiem "4 czerwca – symbol zdrady i zmowy elit".Na dramatyczną różnicę w wymowie materiałów "Wiadomości" telewizji publicznej - dzisiejszego i tego sprzed roku – zwrócił uwagę dziennikarz Tomasz Skory z RMF FM. Na Twitterze zestawił po dwa kadry z roku 2019 i 2018. "Rok różnicy i taka fajna narracja się sypnęła. Jeśli to była zdrada elit, to co tu dzisiaj świętować? A jeśli się dziś świętuje, to co to było rok temu?" – zapytał retorycznie."Ten świętujący na ostatnim kadrze powinien wiedzieć" – napisał Skory, wskazując na Jacka Kurskiego, który został prezesem TVP po zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych.Rocznica 4 czerwca jest hucznie obchodzona w Gdańsku . Uroczystości zainicjował prezydent miasta Paweł Adamowicz. Po jego śmierci w zamachu organizację obchodów przejęła nowa prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.Z okazji 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów i początku demokratycznych przemian do Gdańska zjechały się tysiące gości z Polski i zagranicy. Rząd PiS razem z NSZZ "Solidarność" świętował za to w Gdańsku pielgrzymkę papieża z 1979 roku do Warszawy, Gniezna i Krakowa.