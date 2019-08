"Kuchciński nie jest świętą krową". Politycy KO nadal żądają dymisji marszałka Sejmu

Posłowie określili podróże marszałka mianem "Kuchciński travel". • Fot. Twitter/Platforma Obywatelska

ariusz Witczak i Robert Kropiwnicki na konferencji prasowej powiedzieli, że żądają "natychmiastowej dymisji marszałka" i domagają się wyjaśnienia każdego jego lotu. – To próba robienia żartów – tak politycy Koalicji Obywatelskiej ocenili "przeprosiny" Kuchcińskiego.– Jeżeli dzisiaj deklaruje, że wpłaci 28 tysięcy za lot do budżetu państwa, to zachodzi pytanie, czemu nie miałby wpłacić wielokrotność tej kwoty wobec wszystkich lotów – powiedział na konferencji Witczak , podkreślając, że Kuchciński powinien podać się do dymisji.– To co dzisiaj powiedział marszałek, to próba robienia żartów sobie z opinii publicznej (…) Udawanie, że nic się nie stało (…) Sprawa nie jest zamknięta. Będziemy domagali się wyjaśnienia każdego lotu marszałka – zaznaczył Kropiwnicki.Jego zdaniem zachowanie Kuchcińskiego to "poważne nadużycie". – W głowie się nie mieści, że można tak nadużywać władzy – oburzył się.Witczak nazwał wojaże marszałka Sejmu mianem "Kuchciński travel". – Jesteśmy ciekawi, jakie dokumenty zostaną opublikowane (…) Interesuje nas załączenie list pasażerów do wszystkich dokumentów – dodał.– Kuchciński nie jest świętą krową – skwitował.Przypomnijmy, że nie będzie dymisji Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Spekulowano, że polityk może stracić stanowisko, ale skończyło się na przeprosinach . Marszałek przyznał, że cała sprawa z jego "rodzinnymi lotami" mogła wzbudzić społeczne kontrowersje, ale wszystkie loty wynikały z przyjętego przez niego "modelu pracy".