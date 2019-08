Tragiczny wypadek podczas Tour de Pologne. Nie żyje młody kolarz

Kolarz miał zaledwie 22 lata. • Fot. Youtube.com/Cycling Pro Net

o nieszczęśliwego zdarzenia doszło na trzecim etapie 76. Tour de Pologne. 22-letni Bjorg Lambrecht stracił kontrolę nad rowerem i z impetem uderzył w przepust na drodze. Kolarz zmarł w szpitalu w Rybniku – poinformował "Dziennik Zachodni".Za najbardziej prawdopodobną przyczynę wypadku Belga podaje się mocno zacinający deszcz. W takich warunkach pogodowych mężczyzna nie zdołał zapanować nad swoim rowerem.Lekarzom, którzy w błyskawicznym czasie przybyli na miejsce zdarzenia, udało się reanimować 22-latka, choć jego stan nie pozwalał na podróż helikopterem do szpitala w Rybniku . Przetransportowała go tam karetka. Lambrecht zmarł niestety na stole operacyjnym.Do śmierci kolarza odniósł się w swoim tweecie premier Mateusz Morawiecki . "To zawsze trudny moment, kiedy ginie młody człowiek. Tym trudniejszy, że stało się to podczas polskiego sportowego święta. Rodzinie i przyjaciołom tragicznie zmarłego Bjorga Lambrechta oraz wszystkim kibicom kolarstwa składam wyrazy najszczerszego współczucia" – czytamy w jego wpisie.Bjorg Lambrecht urodził się w 1997 roku. Od 2018 roku jeździł w belgijskiej zawodowej grupie kolarskiej Lotto Soudal.źródło: "Dziennik Zachodni"