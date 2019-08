Opublikowano wykaz wszystkich lotów Kuchcińskiego. Oczywiście nie ma w nim najważniejszych informacji...

Z opublikowanego zestawienia nikt nie dowie się, kto konkretnie latał z marszałkiem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Z

godnie z zapowiedzią z poniedziałku na na stronach Sejmu został opublikowany wykaz wszystkich lotów marszałka Marka Kuchcińskiego. Z zestawienia nie dowiemy się jednak, kto towarzyszył politykowi PiS w podróżach.Zestawienie ( tu można się z nim zapoznać) obejmuje okres od 17 marca 2016 roku, kiedy miał odbyć się pierwszy lot, do 22 lipca 2019 roku, kiedy zakończyła się podróż numer 85.W zestawieniu poza datą lotu znajdziemy również informację o pokonanej trasie. Najczęściej są to loty między Warszawą a Rzeszowem. Co jednak ważne, nie wiadomo, kto w podróży towarzyszył marszałkowi. Jest tylko zdawkowo podana "liczba pasażerów".To istotne, ponieważ w poniedziałek Kuchciński, gdy wygłaszał swoje oświadczenie , przyznał, że w trakcie 23 lotów towarzyszyła mu rodzina. Trzeba jednak zauważyć, że dokładnie o takiej liczbie wiedziały media. Innymi słowy albo media dotarły do wszystkich lotów z rodziną, albo Kuchciński uznał, że nie trzeba nikogo informować o większej liczbie.Ponadto marszałek przyznał, że raz na pokładzie znalazła się tylko jego żona , bez niego. Na całej liście jest tylko jeden lot z jednym pasażerem z Rzeszowa. Ten lot odbył się 13 czerwca 2017 roku.Dodajmy wreszcie, że na liście nie ma tez informacji o statusie lotu oraz o maszynie, którą był realizowany.