Rodzice Roksany Węgiel dementują plotkę o jej spotkaniach z chłopakami. "To nieprawda, Broń Boże!"

14-letnia Roksana Węgiel nie narzeka na nadmiar wolnego czasu • Fot. Instagram / roxie_wegiel

Bartosz Świderski

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oksana Węgiel nie może spotykać się z chłopakami, bo zabronili jej tego rodzice – tak przynajmniej twierdził "znajomy rodziny" w rozmowie z "Faktem". Prawda jest jednak inna, o czym mama nastoletniej gwiazda mówiła dziennikarzowi "Pudelka". Roksana Węgiel , zwyciężczyni "The Voice Kids" i dziecięcej Eurowizji, ma zaledwie 14 lat, a jest zapracowana bardziej, niż niektórzy dorośli . Nastolatka w czerwcu wydała debiutancką płytę, intensywnie koncertuje i często udziela promujących album wywiadów . To więc dla Roxie wyjątkowo aktywne wakacje Z tego powodu – jak doniósł tabloid "Fakt" – jej rodzice zakazali jej spotykać się z chłopakami. Dziewczyna kilka tygodni temu zerwała bowiem ze swoim ukochanym, Białorusinem Danielem Yastremskim, którego spotkała podczas Eurowizji. Powodem rozstania miały być brak czasu i odległość.– Pani Edyta i pan Rafał porozmawiali poważnie z Roksaną i dali jej do zrozumienia, że ma całe życie przed sobą i na chłopaków przyjdzie jeszcze czas. Roksana na głowie ma mnóstwo projektów zawodowych. A oprócz tego, nie może zapominać o nauce. Mama i tata nie chcą, by ich ukochana córka bujała w obłokach i wiązała się teraz z kolejnym chłopakiem – mówiła "Faktowi" osoba z otoczenia Roksany Węgiel.Czy rzeczywiście to usłyszała 14-latka od rodziców? Pudelek zadzwonił do mamy dziewczyny, która ze śmiechem zdementowała te doniesienia. – To nieprawda, broń Boże, nie zabraniamy jej się spotykać z chłopakami – mówiła matka Roxie. Jak dodała, młoda gwiazda stara się często spotykać ze znajomi i nadal utrzymuje kontakt z Danielem – nastolatki zostali przyjaciółmi.– Co będzie, to czas pokaże. Jest jeszcze bardzo młoda, ma jeszcze dużo czasu na związki! – dodała mamy Roksany Węgiel.źródło: Fakt