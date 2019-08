To chyba jednak nie koniec afery Kuchcińskiego. Jego wykaz lotów może zawierać poważne nieścisłości

Lista lotów, którą udostępniło CIS, nie pokrywa się z tą udostępnioną przez polityków Platformy Obywatelskiej? • Fot. Twitter / Marek Kuchciński

entrum Informacyjne Sejmu miało opublikować dokumentację lotów Marka Kuchcińśkiego. Pokazało natomiast opracowanie w formie tabelki, które w niektórych miejscach nie pokrywa się z wykazem z Bazy Lotnictwa Transortowego, jaką dostali posłowie Platformy Obywatelskiej.W poniedziałek wieczorem na stronach Sejmu ukazał się wykaz podróży lotniczych marszałka Kuchcińskiego . Jednak tylko w formie tabelki, z której nie wynika, z kim i jakimi samolotami latał Kuchciński. Zestawienie, z którym można zapoznać się tutaj , obejmuje okres od 17 marca 2016 roku, kiedy miał odbyć się pierwszy lot, do 22 lipca 2019 roku, kiedy zakończyła się podróż numer nr 85 (tylko tyle było w wykazie sejmowym).Znacznie więcej wynika z dokumentów, które w Bazie Lotnictwa Transportowego dostali posłowie PO . Przez 16 miesięcy marszałek Marek Kuchciński latał Gulfstreamem, Casą i śmigłowcem Sokół aż 109 razy. Według byłego Inspektora Sił Zbrojnych gen. Tomasza Drewniaka żaden polityk nie latał równie często."Część wylotów w ogóle nie pokrywa się z listą z BLT" – czytamy w tekście w serwisie rp.pl . Z tekstu wynika, że daty wylotów często nie pokrywały się z terminami imprez, na które miał udawać się marszałek Kuchciński. Wśród nich były: odpust w Kalwarii Pacławskiej, narady nt. kolei krzesełkowej czy ustanowienie Przemyśla pomnikiem historii.W zestawieniu CIS nie ma na przykład lotu z końca października 2016 r. Kuchciński zamieścił wtedy wpis ze zdjęciem, na którym widać go wsiadającego do rządowego samolotu. "Jest moc!" – napisał. Według spisu, ostatni lot, który mógł odbyć się na pokładzie samolotu widocznego na zdjęciu, miał odbyć się 6 września, a następny dopiero pod koniec listopada.Informację o podróżach Marka Kuchcińskiego z rodziną jako pierwsze podało Radio Zet . Początkowo mowa była o sześciu lotach. Z czasem pojawiały się informacje o 23 , a także doniesienia o tym, że z samolotu wysiadały czasem tylko dzieci marszałka Kuchcińskiego.źródło: rp.pl