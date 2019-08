Brunon Kwiecień zmarł w więzieniu. Za kraty trafił za planowany atak bombowy na Sejm

Brunon Kwiecień został skazany na 9 lat więzienia za planowanie wysadzenie w powietrze budynku Sejmu. • Fot. Michał Lepecki / Agencja Gazeta

M

artwego Brunona Kwietnia we wtorek znaleziono leżącego w celi zakładu karnego we Wrocławiu. Mężczyzna odsiadywał tam karę 9 lat pozbawienia wolności za planowanie ataku bombowego na gmach Sejmu.– Nigdy wcześniej nie skarżył się na problemy ze zdrowiem ani nie chorował. Około godz. 9.00 rano funkcjonariusz przyszedł po niego, by zaprowadzić go na wcześniej umówioną wizytę u okulisty. Mężczyzna już nie żył – powiedział "Gazecie Wyborczej" funkcjonariusz wrocławskiej służby więziennej.Strażnicy mieli podjąć próbę reanimowania Brunona Kwietnia . Na miejsce wezwano także zespół pogotowia ratunkowego, ale przybyłemu lekarzowi nie udało się uratować więźnia. O całym zdarzeniu została powiadomiona policja i prokuratura. Ma też zostać powołana specjalna komisja, która zbada, jaka była przyczyna śmierci więźnia.Przypomnijmy, że to kolejna śmierć, do której w ostatnich dniach doszło w polskich placówkach penitencjarnych. W miniony piątek w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka samobójstwo miał popełnić Dawid "Cygan" Kostecki – słynny niegdyś pięściarz i jedna z osób, które miały wiedzę o tzw. aferze podkarpackiej.źródło: "Gazeta Wyborcza"