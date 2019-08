Senator KO podgrzewa spekulacje o śmierci "Cygana". Wspomniała kontekst samobójstwa boksera

Wokół śmierci Dawida "Cygana" Kosteckiego w areszcie na Białołęce narastają spekulacje. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

"Samobójstwa w więzieniach w ogóle nie powinny się zdarzać, a co dopiero z takim kontekstem" – w ten sposób senator Koalicji Obywatelskiej Barbara Zdrojewska komentuje niedawną śmierć pięściarza Dawida "Cygana" Kosteckiego. A jej słowa tylko podgrzewają spekulacje, że zdarzenie to mogło mieć jakiś związek z faktem, iż Kostecki pierwszy ujawnił tzw. aferę podkarpacką.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl , w miniony piątek w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka samobójstwo popełnił Dawid "Cygan" Kostecki. Szybko skupiono się w tej sprawie głównie na przypomnieniu jego obiecującej niegdyś kariery sportowej – Kostecki był wszakże uważany za jednego z najzdolniejszych polskich pięściarzy.



Karierę na ringu zaprzepaścił jednak przez problemy z prawem. Ostatnio "Cygan" został skazany na pięć lat i sto dni pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Do końca odsiadki w chwili śmierci brakowało mu ok. dwóch lat. Wcześniej był karany za inne przestępstwa, w tym m.in. handel narkotykami, oszustwa podatkowe i czerpanie korzyści z nierządu.







Dopiero po kilku dniach od samobójstwa Dawida Kosteckiego na jego śmierć zaczęto patrzeć przez pryzmat tej niesportowej "kariery". Część opinii publicznej doszukuje się kontrowersji w tym, iż przestępczo-więzienna historia "Cygana" wiąże się w pewien sposób z bieżącą polityką, a dokładnie tzw. aferą podkarpacką. W weekend w mediach społecznościowych przypomniała o tym także senator Barbara Zdrojewska."Dawid Cygan Kostecki powiesił się w celi. To on w 2012 ujawnił podkarpacką aferę agencji towarzyskich i jej związki z CBŚ. Samobójstwa w więzieniach w ogóle nie powinny się zdarzać, a co dopiero z takim kontekstem. Kiedyś za takie coś były natychmiastowe dymisje" – napisała na swoim twitterowym profilu.O co dokładnie chodzi? Dawid "Cygan" Kostecki o części tego, co później nazwano "aferą podkarpacką", publicznie opowiedział już siedem lat temu. Wkrótce po jego ówczesnym zatrzymaniu na Facebooku pojawiły się wpisy, w których Kostecki kierował poważne oskarżenia pod adresem policjantów i urzędników z Podkarpacia. "Cygan" twierdził, że utrzymują oni zażyłe kontakty z Ukraińcami mającymi stać za najważniejszymi agencjami towarzyskimi regionu."Przez kilkanaście lat te agencje towarzyskie zatrudniły już tysiące prostytutek z Ukrainy i Polski. Obecnie pracuje w nich po kilkanaście prostytutek. Widywano również nieletnie. Biznes kwitnie nielegalnie, a na nim ogromna korupcja urzędników i elity Podkarpacia" – można było przeczytać we wpisie , który z Facebooka zniknął dopiero po śmierci pięściarza.W 2012 roku te rewelacje nie miały jeszcze wielkiego związku z polityką. Pojawiły się on dopiero na początku bieżącego roku, gdy pojęcie "afera podkarpacka" stało się powszechnie znane za sprawą byłego funkcjonariusza CBA Wojciecha J. , który przekonuje, iż widział "sekstaśmę" ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości. W produkcji tej miała występować nieletnia Ukrainka, a wszystko miało zostać utrwalone właśnie w jednym z podkarpackich domów publicznych.Wielokrotnie wspominaliśmy w naTemat.pl, że w imieniu organów państwa rewelacje te komentowało głównie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba ta wskazywała na rzekome problemy Wojciecha J. ze zdrowiem psychicznym (czemu były funkcjonariusz zaprzeczał ) i wszczęła kroki prawne przeciw niemu.Nie jest tajemnicą, że w aferę podkarpacką wplątywane było nazwisko samego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego . Ten jednak stanowczo zaprzeczył wszelkim tego typu podejrzeniom. Już na początku kwietnia przedstawiciel drugiej osoby w państwie poinformował, że marszałek będzie pozywał za wszelkie sugestie o jego udziale w domniemanym skandalu obyczajowym.