Dulkiewicz zawstydza Kuchcińskiego. Oto, jak służbowo podróżuje prezydent Gdańska

iedy władze centralne bulwersują Polaków bizantyjskim stylem życia, rządząca Gdańskiem Aleksandra Dulkiewicz przypomina, że politycy mogą żyć skromniej i po prostu normalniej. Na Instagramie prezydent grodu nad Motławą udokumentowała wyjazd na służbowe spotkanie... rowerem."Jak mówią, w zdrowym ciele, zdrowy duch. W drodze na spotkanie" – napisała na Instagramie Aleksandra Dulkiewicz . Prezydent Gdańska skomentowała w ten sposób zdjęcia, na których widać, jak na wspomniane spotkanie wraz ze swoimi współpracownikami jedzie na miejskim rowerze Mevo.Trzeba przyznać, że takie zdjęcia to miła odmiana po zalewie informacji o kolejnych lotach marszałka Sejmu Marszałka Kuchcińskiego . Gdy z jednej strony musimy patrzeć na rozrzutność i wykorzystywanie pozycji, z drugiej w Gdańsku pokazują, że prestiż na tym nie cierpi, gdy władza żyje skromniej.Warto w tym momencie przypomnieć, że także marszałek województwa zachodniopomorskiego wie, co to jest umiar. Opinii publicznej spodobało się, gdy Olgierd Geblewicz na spotkanie ze swoją odpowiedniczką z Niemiec pojechał tylko służbową Škodą, tymczasemManueli Schwesig towarzyszyła liczna świta i grupa ochroniarzy.