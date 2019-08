Kuchciński ostro zareagował na słowa Sawickiego. "Mój syn w tym roku zdał maturę i nie pracuje"

Syn marszałka dopiero w tym roku zdawał maturę i "jak każdy nastolatek ma prawo mieszkać z z ojcem". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

arek Kuchciński ostro zareagował na słowa Marka Sawickiego, który na antenie radia stwierdził, iż dorosły syn marszałka korzysta z jego służbowego mieszkania. "Jak każdy nastolatek ma prawo mieszkać z ojcem. Atakowanie członków rodziny oponentów politycznych uważam za niestosowne" – stwierdził Marszałek Sejmu.Choć krytyka marszałka Kuchcińskiego jest jak najbardziej zasłużona i trudno znaleźć wyjaśnienie, dlaczego polityk wykorzystywał rządowy samolot jak prywatną latającą taksówkę, to jednak niektórzy trochę w tej krytyce trochę się zagalopowali.Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego zasugerował, że syn Kuchcińskiego jest osobą dorosłą, która zarabia pieniądze, a pomimo tego korzysta ze służbowego mieszkania Marszałka Sejmu . To jednak nie do końca jest prawdą."W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi przez jednego z posłów opozycji, wyjaśniam: mój syn uczy się w Warszawie, w br. zdał maturę, nie pracuje i jak każdy nastolatek ma prawo mieszkać z ojcem. Atakowanie członków rodziny oponentów politycznych uważam za niestosowne" – napisał na Twitterze Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Marek Kuchciński i Dorota Mech-Kuchcińska są rodzicami trójki dzieci. Julia Kuchcińska urodziła się w 1998 roku w Przemyślu. Jedyna córka marszałka Sejmu mieszka obecnie w Warszawie, gdzie studiuje na jednej ze stołecznych uczelni. Jest najstarszym dzieckiem w rodzinie Kuchcińskich.Kuchcińscy mają też dwójkę synów , którzy przyszli na świat w 2000 roku, również w Przemyślu. Bracia Szymon i Ignacy są bliźniakami. Szymon Kuchciński uczył się w znanym liceum w Warszawie. Ignacy Kuchciński skończył zaś szkołę średnią w Przemyślu. W tym roku obaj zdawali maturę i wybierają się na studia.