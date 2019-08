Giertych wkłada kij w mrowisko. "Wiemy z kim i gdzie latali marszałkowie, a z kim i gdzie latał Duda?"

Po rewelacjach dotyczących lotów Karczewskiego i Kuchcińskiego rodzi się pytanie, czy Andrzej Duda też zapraszał prywatnych gości na pokład rządowego samolotu. • Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

G





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

dy okazało się, że z rządowego samolotu w kontrowersyjnych celach korzystali zarówno marszałek Sejmu jak i marszałek Senatu, rodzi się pytanie, kto jeszcze mógł używać pozycji w celach prywatnych. Najgłośniej zadaje je Roman Giertych. Mecenas pyta o loty prezydenta Andrzeja Dudy."Mam pytanie do KPRM. Wiemy już z kim i gdzie latali marszałkowie. Natomiast mnie interesuje: z kim i gdzie latał PAD ? O nic go nie podejrzewam (a myśl, że latał sobie na narty nawet mi przez myśl nie przyszła), ale jako obywatel chciałbym się upewnić w swojej pewności co do tego" – napisał Roman Giertych na Twitterze.Mecenas oczywiście odnosi się do afery związanej z wykorzystywaniem rządowych samolotów i śmigłowców w bulwersujący opinię publiczną sposób przez Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego.Jak informowaliśmy w naTemat.pl , potwierdziło się, że marszałek Sejmu wielokrotnie zabierał na pokład członków rodziny, kolegów partyjnych, a także ich najbliższych. Natomiast marszałkowi Senatu zdarzyło się zabrać na pokład rządowego samolotu nie tylko żonę, ale i wnuki