Polacy udawali prawdziwą załogę w Rajdzie Finlandii. Byli... "zjarani"

zeszły piątek fińska policja w Jyväskylä aresztowała dwóch Polaków, którzy udawali, że biorą udział w rajdzie WRC. Tym sposobem rodacy chcieli promować Polskę. Swój samochód obkleili nawet naklejkami tak, aby wyglądał jak prawdziwa rajdówka.W tym roku na odcinku specjalnym wokół Jyväskylä nie startowała oficjalnie żadna polska załoga. Ale to nie stało na przeszkodzie dwóm naszym rodakom, którzy postanowili nielegalnie dołączyć do rajdu Finlandii jako polscy reprezentanci. Swoje biało-czerwone Mitsubishi okleili nawet kopiami naklejek WRC Jak poinformowali policjanci z Keuruuntie, mężczyźni jechali samochodem wzdłuż trasy oficjalnych odcinków specjalnych. Polaków zatrzymano w drodze do Jyväskylä. Poruszali się poza wyznaczonym pasem ruchu.Polacy mają odpowiedzieć za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Ponadto w aucie mężczyzn znaleziono narkotyki . Dwóch śmiałków tłumaczyło swój wyczyn tym, że chcieli promować Polskę.źródło: Iltalehti