To nie kara za okłamywanie Polaków? Onet: Kuchciński do dymisji za oszukanie Kaczyńskiego

Marek Kuchciński miał stracić stanowisko dlatego, że Jarosław Kaczyński poczuł się oszukany przez marszałka Sejmu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

M

arek Kuchciński na konferencji prasowej wyjaśnił, że w piątek złoży dymisję z fotela marszałka Sejmu, gdyż "opinia publiczna negatywnie oceniła jego postępowanie". Jednak prawdziwym problemem nie miało być to, że marszałek oszukiwał Polaków. Mówi się o tym, że stracił stanowisko dopiero, gdy oszukał samego Jarosława Kaczyńskiego.Cały czas pojawiały się nowe doniesienia na temat lotów Marka Kuchcińskiego , ale politycy PiS z uporem godnym lepszej sprawy twierdzili, że prawo nie zostało złamane i nie ma powodu do odwoływania Marka Kuchcińskiego. On sam jeszcze w poniedziałek podczas konferencji prasowej mógł ogłosić rezygnację, zamiast tego "przeprosił" wszystkich, którzy poczuli się urażeni jego postępowaniem.W czwartek sytuacja się zmieniła i Kuchciński zapowiedział, że w piątek złoży dymisję. Oficjalnie dlatego, że suweren był oburzony, choć formalnie prawa nie złamano. Nieoficjalny powód podają dziennikarze Onetu. Twierdzą oni, że Jarosław Kaczyński osobiście poczuł się oszukany przez Kuchcińskiego w kwestii liczby lotów. Jedno kłamstwo za dużo przypieczętowało los marszałka Sejmu.źródło: Onet.pl