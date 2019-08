"Może być zaskoczenie". Suski uchylił rąbka tajemnicy w sprawie następcy Kuchcińskiego

Marek Suski uważa, że kandydatura na nowego marszałka Sejmu może być zaskoczeniem. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

amy już kandydata na marszałka Sejmu. Dla niektórych może być on zaskoczeniem – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Następcę Marka Kuchcińskiego mamy poznać w piątek po godzinie 15.Suski skomentował też dymisję Marka Kuchcińskiego. – To nie jest przyznanie się do błędu. W ten sposób pokazujemy społeczeństwu, że go słuchamy. Ponadto kwestie lotów najważniejszych osób w państwie będą uregulowane – powiedział szef gabinetu premiera w "Sygnałach Dnia" Faworytkami do objęcia schedy po marszałku mają być Małgorzata Wassermann i Małgorzata Gosiewska. W tym tonie o kandydaturach spekulują też piątkowe gazety. "Rzeczpospolita" podkreśla, że PiS nie zdecydowało jeszcze , kto będzie następcą Kuchcińskiego, jednak największe szanse ma Gosiewska."Gazeta Wyborcza" uważa, że marszałkiem nie zostanie Ryszard Terlecki. Faworytką jest według Wassermann, dlatego, że ma tę zaletę, iż z Kuchcińskim nie latała.Atutem Gosiewskiej ma być natomiast to, że mało udziela się w mediach i nie wywołuje takich kontrowersji jak Ryszard Terlecki. A prezesowi PiS zależy na wyciszeniu całej sprawy. Gosiewska miałaby pomóc w pokazaniu bardziej ludzkiej twarzy partii na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi.Marek Kuchciński podał się w czwartek do dymisji, mimo że jak podkreślił – nie złamał prawa . Ataki mediów na marszałka odpierał Jarosław Kaczyński, przypominając loty Donalda Tuska z czasów Platformy Obywatelskiej.źródło: Polskie Radio