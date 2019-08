Nazywano ją hrabiną. Elżbieta Witek, jak Kuchciński, skromnością nie grzeszyła

Elżbieta Witek ma zastąpić skompromitowanego aferą samolotową Marka Kuchcińskiego. Tymczasem sama kiedyś sporo jeździła na koszt podatników. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ieoficjalną, ale coraz bardziej pewną, kandydatką na nowego marszałka Sejmu jest Elżbieta Witek. Wiadomość o jej nominacji opublikowała już Beata Mazurek. Witek ma być odnową wizerunku PiS po jego tąpnięciu w wyniku afery Kuchciński Travel. Czy jednak to kandydatura idealna? Przypomnijmy fakty z przeszłości. Na Elżbietę Witek nikt nie stawiał , a jednak to szefowa resortu MSWiA ma być nową marszałek Sejmu. Kuchciński stał się znany z lotów na koszt podatników A Witek... w przeszłości zasłynęła za sprawą jazdy za publiczne pieniądze. Do tego stopnia, że zyskała przydomek "hrabina" O Witek było głośno wtedy, gdy jechała do Sejmu taksówką przez 460 km. Do takiej sytuacji doszło jesienią 2012 r. Miała wówczas stwierdzić: "Pociąg się zepsuł, nie było nawet miejsc siedzących, więc wie Pan – troje posłów już w tym wieku, w którym się nie wytrzyma 9 godzin. Nikt się nami nie zainteresował. Wzięliśmy więc taksówkę i przyjechaliśmy".To jednak nie wszystko, gdyż finansową rozrzutność wypominano Witek jeszcze kilka razy. Z przywoływanych przez "Fakt" rozliczeń pieniędzy biur poselskich wynika, że prawdopodobna nowa marszałek Sejmu tylko w 2010 roku wydała na przejazdy samochodem 33,1 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Z kolei przez pierwsze 10 miesięcy 2011 roku miała tankować za blisko 28,6 tys złotych.