Nowa marszałek Sejmu prywatnie. Oto rodzina Elżbiety Witek

o "emigracji" polityków Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu, zajęła miejsce Joachima Brudzińskiego na stanowisku Minister Spraw Wewnętrznych. (W piątek została wybrana nową marszałek Sejmu po dymisji Marka Kuchcińskiego). Sprawdziliśmy, jak wygląda rodzina Elżbiety Witek.Blisko związana z Beatą Szydło najpierw pełniła w jej rządzie funkcję ministra bez teki, by w końcu objąć stanowisko rzecznika prasowego rządu. 8 stycznia 2016 r. zastąpił ją jednak Rafał Bochenek. Blisko dwa lata później – 11 grudnia 2017 r. – Elżbieta Witek dołączyła do gabinetu Mateusza Morawieckiego, z którego została odwołana tydzień później.Swojego czasu głośno było o siostrze Elżbiety Witek – Dorocie Pietrzak. Jak podawały media , Witek miała jej pomóc w objęciu dochodowego stanowiska. Pietrzak z salowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaworowy Start" w Jaworze stała się inspektorem powiatowym ARiMR, gdzie odpowiadała za kontrolę rolników pobierających unijne dofinansowania.Mężem Elżbiety Witek jest Stanisław Witek, z którym polityk pobrała się w 1980 r. Mają dwie córki: 31-letnią Martę, wuefistkę, i 28-letnią Gabrysię, przedszkolankę. Posłanka PiS pochodzi z Jawora na Dolnym Śląsku. Jej mama Eleonora była krawcową, natomiast ojciec Florian piekarzem. Ma dwie siostry: starszą o osiem lat i młodszą o pięć.Źródło: wyborcza.pl