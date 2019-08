Emily Ratajkowski zapozowała z niewydepilowaną pachą. "Czuję się seksownie"

Modelkę obserwuje na Instagramie prawie 24 mln osób. • Fot. Instagram/emrata

odelka i aktorka polskiego pochodzenia właśnie pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w bieliźnie. Uwagę internautów przykuła nieogolona pacha celebrytki. Ratajkowski przyznaje, że lubi owłosienie na swoim ciele. Emily Ratajkowski opublikowała na łamach "Harpers Bazaar" felieton dotyczący kobiecości i związanych z nią problemów. W tekście poruszyła problem owłosienia na ciele kobiety."Z reguły lubię się golić, ale czasem pozwalam włosom rosnąć i to sprawia, że czuję się naprawdę seksownie" – czytamy w magazynie."Chodzi mi o to, że kobiety powinny mieć możliwość noszenia czego chcą. Nieważne, czy zakładają burkę, czy stringi" – tłumaczy gwiazda, dodając, że to samo tyczy się właśnie włosów na ciele."Boimy się kobiet (…), a zwłaszcza ich wrodzonej seksualności. Kobieta staje się zbyt potężna, a nawet niebezpieczna, gdy czerpie jak najwięcej ze swojej seksualności. Dlatego stale chcemy kogoś zawstydzić. Nalegamy, żeby kobieta coś straciła, kiedy za bardzo emanuje swoją seksualnością " – wyjaśnia Ratajkowski.Przed rokiem w naTemat pisaliśmy o 28-letniej Soni z Gdyni, która zdecydowała się na pewien, dosyć kontrowersyjny, eksperyment. Całkowicie porzuciła depilację i zaczęła projekt #bodyhairmovement