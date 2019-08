Kampanię wyborczą czas zacząć! Postanowienie Dudy opublikowane w Dzienniku Ustaw

Od piątku oficjalnie rusza kampania wyborcza. • Fot. Facebook/Bartosz Arłukowicz

Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się 13 października. Kampania wyborcza oficjalnie startuje od teraz.Moment publikacji w Dzienniku Ustaw postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o terminie wyborów oficjalnie rozpoczyna kampanię wyborczą. Do 24 sierpnia do PKW muszą wpłynąć dokumenty niezbędne do rejestracji komitetów wyborczych, a o północy 3 września upływa termin zgłaszania list kandydatów na posłów i senatorów.To oznacza, że od tej pory mogą oficjalnie pojawiać się w mediach spoty wyborcze, na murach będzie można rozklejać plakaty i hasła wyborcze, a język debaty politycznej, o ile to jeszcze jest możliwe, prawdopodobnie jeszcze bardziej się zaostrzy.Choć niekoniecznie, bo kilka tygodni temu z Nowogrodzkiej wyszły instrukcje dla posłów, by byli mili i grzeczni wobec przedstawicieli mediów i przeciwników politycznych. Wybrana w piątek nowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek też podkreślała w swoim pierwszym na tej funkcji wystąpieniu, że jest za dialogiem, a jeśli dojdzie do sporu, chce to robić w sposób cywilizowany.