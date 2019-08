"To były obrzydliwe słowa". Nitras ujawnia, co krzyczeli do niego politycy PiS podczas sejmowej debaty

Sławomir Nitras dwa tygodnie temu ujawnił informację o lotach marszałka Kuchcińskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ławomir Nitras był przez byłego już marszałka Marka Kuchcińskiego najczęściej karanym posłem obecnej kadencji. I dzień po jego dymisji zabrał w Sejmie głos. Wprawdzie prezentował kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na marszałka Sejmu, ale i uderzał w polityków PiS. Ci nie byli mu dłużni. W rozmowie z TOK FM Nitras przyznaje, że posłowie partii rządzącej zarzucają mu, że "bierze narkotyki". – I dzisiaj "ty narkomanie", "ćpunie" jest na porządku dziennym – przyznał.

W piątek w Sejmie posłowie wybierali następcę zdymisjowanego po aferze z lotami Marka Kuchcińskiego Sławomir Nitras w imieniu klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej prezentował kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, choć ostatecznie wybrano Elżbietę Witek , dotychczas szefową resortu MSWiA.



– To naprawdę zaszczyt przedstawić kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wszyscy wiemy, jak bardzo potrafi zachować bezstronność. Zaufanie do niej mogą mieć wszystkie strony. Taka tradycja już miała miejsce w Sejmie. Przypomnę marszałka Jurka – mówił Sławomir Nitras. I już te słowa wywołały nerwowe reakcje polityków PiS.



Poseł PO zapewniał, że Małgorzata Kidawa-Błońska wykonywałaby wyroki władzy sądowniczej, czego nie robił Marek Kuchciński. Następnie zaczął wymieniać grzechy nie tylko Marka Kuchcińskiego, ale i Jarosława Kaczyńskiego . Dlatego też prowadzący obrady Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości sięgnął po znane metody i zaczął politykowi opozycji wyłączać mikrofon.Później rzucił w jego stronę: – Nie ma pan prawa pouczać o moralności, był pan najczęściej karanym posłem tej kadencji.– Daję panu słowo honoru, że Polaków interesuje to, co mówię. Kandydat nie może zasłaniać się oficerami Wojska Polskiego. Nie może kłamać. Setki osób było zaangażowanych w te loty – odparł Nitras.– Panie pośle, ma pan maturę, coś pan chyba skończył – kontynuował Terlecki. Wówczas na sali słychać było hasła "wolność słowa". Ale nie tylko. W rozmowie z Rochem Kowalskim z TOK FM poseł Nitras przyznał, że politycy partii rządzącej wykrzykiwali podczas piątkowej debaty "obrzydliwe słowa, których woli nie cytować".– Przywykłem do tego, że posłowie PiS, wyborcy PiS, ludzie wspierający PiS zarzucają mi, że ja biorę narkotyki. Co jest nieprawdą. Ja w życiu żadnego narkotyku nie brałem, nawet nie wiem, jak to się robi. I dzisiaj "ty narkomanie", "ćpunie" jest na porządku dziennym – przyznał Nitras.Dodał też, że razi go, iż takie słowa wypowiada nawet wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.źródło: TOK FM