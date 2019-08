Marszałek Struk przerywa milczenie. Wysłał list do Kaczyńskiego i biskupów ws. ataków na Dulkiewicz

Marszałek Struk postanowił działać ws. nagonki na Gdańsk i Dulkiewicz. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

Fragmen listu: "Domagam się, by stanowczo zabrzmiał głos faktycznego szefa obozu rządzącego – Jarosława Kaczyńskiego, którego śp. brat Lech mieszkał przez wiele lat na Pomorzu i który dobrze wie, jaka jest prawda o naszym patriotyzmie. Panie Prezesie! Proszę zakończyć tę nagonkę. Zdobywanie w ten sposób punktów wyborczych jest hańbą dla polskiej prawicy i Pana osobiście! Czy rzeczywiście chce Pan Polski, w której morderstwa są narzędziem rozstrzygania sporów politycznych?"

ejt pod adresem władz Gdańska przybiera na sile. Sprawa jest poważna, bo prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz dostaje jeszcze więcej pogróżek niż zamordowany w styczniu Paweł Adamowicz. Dlatego marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk postanowił działać i wraz z lokalnymi samorządowcami napisał list do Jarosława Kaczyńskiego, innych polityków PiS oraz biskupów."Wydarzenia ostatnich tygodni – siłowe zawłaszczenie przez rząd terenu Westerplatte, niedorzeczne zarzuty o pronazistowskie fascynacje władz Gdańska i jego mieszkańców, bezprzykładna nagonka na prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz, wreszcie lawinowe groźby użycia wobec niej przemocy, a nawet pozbawienia życia – wszystko to nie pozwala mi dłużej milczeć" – pisze w liście do prezesa PiS marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.Struk razem z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim, wiceprezydentem Gdańska Piotrem Grzelakiem i bratem zamordowanego prezydenta Gdańska Piotrem Adamowiczem zaapelowali do Jarosława Kaczyńskiego i lokalnych hierarchów Kościoła o działanie.Chcą, by adresaci listu zajęli stanowisko w tej sprawie i sprzeciwili się eskalacji nienawiści Pismo zostało odczytane i podpisane podczas konferencji prasowej w budynku dawnego Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsk.Jego treść można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej miasta Struk wraz z pozostałymi sygnatariuszami zwrócił się także m. in. do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, szefa MSWiA, biskupów, prorządowych mediów i historyków.źródło: Gdańsk.pl