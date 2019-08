Czarny scenariusz dla PiS. Szwajcarski dziennik podsumował aferę "Air Kuchciński"

O Marku Kuchcińskim i aferze z jego lotami piszą nawet w Szwajcarii. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

ykorzystywanie rządowego samolotu w celach prywatnych przez byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego obiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także zagranicą. Sprawę opisał znany szwajcarski tygodnik "Neue Zürcher Zeitung" i wieszczy czarny scenariusz dla PiS."Ponieważ hojnie pozwolił członkom rodziny i przyjaciołom latać samolotami i helikopterami rządu, marszałek Sejmu Marek Kuchciński musi lecieć" – informuje w swoim tekście " Neue Zürcher Zeitung ". Gazeta zaznacza, że afera z lotami Kuchcińskiego nie pasuje do wizerunku, jaki rząd do tej pory kreował.Autor tekstu, Ivo Mijnssen zaznacza, że afera dotyczy przynajmniej 23 ze 100 lotów marszałka, które wykonał na trasie Rzeszów-Warszawa, a poniesione przez to koszty sięgają miliona franków. To jego zdaniem jest całkowicie sprzeczne z ideologią PiS, które kreuje się na partię przeciętnego zjadacza chleba i nie jest rozrzutne.W tym momencie powstaje dla PiS problem. Dlaczego? "Skandal pojawia się w nieodpowiednim czasie. Kilka dni temu prezydent Duda, który jest blisko partii rządzącej, ustalił termin wyborów parlamentarnych na 13 października, najwcześniejszą możliwą datę.(...)Tymczasem skandal lotniczy daje inne wrażenie, a mianowicie niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy podatników przez polityka dalekiego od obywateli" – czytamy w tekście "NZZ".Efekty działania Kuchcińskiego już widać po sondażach. Jeden z nich, przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster odnotował spadek poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego o dwa proc. Zyskała na tym natomiast opozycja.źródło: " Neue Zürcher Zeitung