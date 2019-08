"Bronił prawdy i dobra". Bliski współpracownik Jana Pawła II wspiera arcybiskupa Jędraszewskiego

Ksiądz Zenon Grocholewski, bliski współpracownik Jana Pawła II, wsparł arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

P

oparcie dla arcybiskupa Jędraszewskiego po jego słowach o tęczowej zarazie płynie nie tylko z kościelnych kręgów. Po sobotnim wiecu pod krakowską kurią solidarność z hierarchą wyrazili prymas Czech kardynał Dominik Duka i kardynał Zenon Grocholewski, bliski współpracownik papieża Jana Pawła II.

Kardynał Zenon Grocholewski, który blisko współpracował z Janem Pawłem II napisał, że "z wielką przykrością odbiera bezzasadne ataki na Księdza Arcybiskupa". Nie dostrzega w treści wygłoszonego 1 sierpnia kazania "nic niewłaściwego, lecz, przeciwnie, realistyczne odczytanie rzeczywistości oraz poczucie odpowiedzialności, którym się Ksiądz Arcybiskup kierował, broniąc prawdy i dobra oraz prawa Bożego wobec narzucającej się obecnie ideologii".



Zdaniem Grocholewskiego, w imię ideologiii LGBT dopuszczono się „niezwykle wulgarnego obrażania najświętszych dla nas rzeczy: Eucharystii, Matki Najświętszej oraz kapłaństwa”. "Boleśnie mnie dotknęły te bluźniercze zachowania. Eucharystia, Matka Najświętsza oraz kapłaństwo Chrystusowe są przedmiotem żywej wiary i najgłębszej miłości ogromnej większości Polaków" – stwierdził bliski współpracownik naszego papieża.



"Jako prymas Czech, przewodniczący Konferencji Biskupów Czeskich, arcybiskup Pragi i kardynał Kościoła rzymskokatolickiego przyłączam się do deklaracji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i wzywam do podobnego kroku przedstawicieli episkopatów Słowacji i Węgier" – napisał prymas Czech, kard. Dominik Duka.W komunikacie przytoczono oświadczenie abpa Stanisława Gądeckiego . Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski napisał, że fala krytyki pod adresem abpa Jędraszewskiego świadczy o "zakorzenionym w pewnym środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym".Kardynał Duka zwrócił uwagę, że tematy ideologii LGBT są rozszerzane o programy ateistyczne i satanistyczne. Krakowska kuria przypomniała, że metropolita praski już w 2011 r. w związku z pierwszą w Czechach paradą równości, napisał że jest to promowanie rozwiązłego trybu życia.Arcybiskup był krytykowany za wypowiedź o tęczowej zarazie na temat społeczności LGBT . O jego słowach, które padły zaledwie niecałe dwa tygodnie po zamieszkach na Marszu Równości w Białymstoku było głośno w Europie.– Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha - neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa – stwierdził duchowny podczas homilii w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Słowa te spotkały się z masową krytyką i podzieliły Polaków.Abpa Jędraszewskiego wsparły też w sobotę tłumy , które zgromadziły się pod krakowską kurią. Zgromadzeni odmówili modlitwy w intencji hierarchy. Organizatorzy szacowali, że w wiecu wzięło udział nawet 5 tys. osób. Wśród nich byli politycy PiS, na czele z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim.źródło: Diecezja.pl