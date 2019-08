Obraźliwe słowa Morawieckiego w Ostrzeszowie. Tylko podgrzał emocje po Marszu Równości

Mateusz Morawiecki w Ostrzeszowie mówił o "fanaberiach ideologicznych". • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

remier Mateusz Morawiecki przyjechał do Ostrzeszowa w Wielkopolsce, gdzie wziął udział w pikniku i wygłosił przemówienie w ramach kampanii wyborczej. Szef rządu podziękował kobietom za to, że strzegą "wartości bliskich sercu każdego Polaka". Po tych słowach polityk wspomniał o "ideologicznych fanaberiach". Mateusz Morawiecki w Ostrzeszowie był witany m.in. przez kobiety z kół gospodyń wiejskich. Premier skierował do nich specjalne słowa i podziękował za wartości, których chronią.– Tak jak te grube mury baszty ostrzeszowskiej - dwumetrowe mury - mają chronić nasze wartości, polskie wartości, a nie jakieś fanaberie ideologiczne i rewolucja obyczajowa – dodał.Można się tylko domyślać, co szef rządu miał na myśli, mówiąc o wspomnianych "fanaberiach" i "rewolucji". W ten sposób mógł nawiązać do społeczności LGBT i Marszu Równości, który w sobotę przeszedł ulicami Płocka – Stoimy na straży polskiej wiary, polskiej służby całemu społeczeństwu i będziemy dążyć do zwycięstwa. Możemy osiągnąć to zwycięstwo tylko z wami, tylko z Polakami – przekonywał Morawiecki w Ostrzeszowie.Podgrzewająca emocje wypowiedź premiera może dziwić, biorąc pod uwagę fakt, co działo się na ostatnich marszach równości. W Płocku kontrmanifestanci, łącznie z dziećmi, krzyczeli do uczestników zgromadzenia wulgarnie hasła, m.in. "j***ć Was", "k***sa do buzi" Wydarzenie w Płocku odbywało się przy wzmocnionej ochronie policji. To z pewnością efekt tego, co działo się podczas Marszu Równości w Białymstoku pod koniec lipca. Wtedy doszło do starć z policją, w kierunku maszerujących poleciały kamienie, butelki i race . Wiele osób zostało rannych, a policja co chwilę informowała o kolejnych zatrzymanych, którzy wszczynali zamieszki.źródło: Polsat News