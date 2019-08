Radny PiS złożył partyjnemu koledze życzenia urodzinowe. Takie, że zajmie się nimi prokuratura...

Radny PiS życzył klubowemu koledze spełnienia marzeń o wytępieniu tęczowej zarazy. • Fot. Facebook / Robert Popkowski

obert Popkowski był raczej mało znanym politykiem Solidarnej Polski. Jednym postem z życzeniami urodzinowymi dla partyjnego kolegi sprawił, że zrobiło się o nim głośno. Teraz życzeniem wytępienia czerwonej i tęczowej zarazy zajmie się prokuratura.Ręka do góry, kto słyszał o radnym Robercie Popkowskim. To samorządowiec Solidarnej Polski, który dostał się do Sejmiku województwa Wielkopolskiego z list Prawa i Sprawiedliwości. W czasie kampanii wyborczej na plakatach oddanie głosu za Popkowskim zalecał sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.I pewnie Popkowski nie stałby się znany w całej Polsce, gdyby nie życzenia urodzinowe, które złożył za pośrednictwem Facebooka radnemu z Konina Jackowi Kubiakowi. Najpierw były życzenia zdrowia, a później przeszedł do "spełnienia marzeń wytępienia czerwonej i tęczowej zarazy ".Sprawą zainteresowała się między innymi posłanka Paulina Hennig-Kloska, rzeczniczka Nowoczesnej. Polityk, zapewniła, że o sprawie "życzeń" zostanie powiadomiona prokuratura. Jej zdaniem radny nawołuje do przemocy.Co ciekawe, Popkowski bynajmniej nie ukrywa swoich poglądów. Na swoim Facebooku wręcz chwali się porównaniem go do abpa Jędraszewskiego , jakie pojawiło się na jednym z konińskich portali. Przypomnijmy – Marek Jędraszewski podczas homilii wygłoszonej przy okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego porównał LGBT do "tęczowej zarazy".