"Głupota i cynizm". Polak mieszkający w Szwecji od 38 lat reaguje na wpisy Beaty Mazurek

zwecja nie jest krajem dobrobytu, tylko przestępczości. Szwedzi czują się tam zapomniani i odepchnięci przez rząd. Kraj tonie pod ciężarem imigrantów. Taki przekaz mieliśmy ostatnio z prawicowych i katolickich mediów. Europosłanka Beata Mazurek napisała, że Szwedzi uciekają ze swojego kraju, aby w Polsce znaleźć spokój i normalność. Jak jest? – To bzdury – opowiada naTemat Tadeusz Nowakowski, redaktor naczelny "Nowej Gazety Polskiej", w Szwecji od grudnia 1981 roku.



Czytał Pan doniesienia z Polski o emigracji Szwedów? Beata Mazurek stwierdziła, że uciekają ze swojego kraju, aby w Polsce znaleźć spokój i normalność.



Oczywiście, że czytałem.





Fot. Tadeusz Nowakowski





Bzdury. Te bzdury ciągle są w Polsce powtarzane. Aż tak bardzo nie byłem zaskoczony, bo nie jest to nic nowego. Już wcześniej prezes Kaczyński mówił o strefach szariatu. Można to prostować wielokrotnie, ale jeżeli ktoś ma taką opcję polityczną i jest mu to potrzebne do prowadzenia polityki, to zawsze będzie tego typu argumentów używał.Bez przerwy się tym zajmuję. Za pośrednictwem mojej gazety, "Nowej Gazety Polskiej" , i portalu, który prowadzę Strefa.se . Większość moich odbiorców prawdopodobnie podziela moje opinie i ma negatywne opinie o tym, co dzieje się w Polsce. Natomiast pozostali albo nie chcą tego czytać, albo nie trafia do nich żaden argument.Kiedyś w polskiej prasie była opisywana historia Szwedki z Malmo, która rzekomo prosiła o azyl w Polsce. Co też okazało się nieprawdą, bo o żaden azyl nie prosiła. Być może wyjechała i mieszka w Polsce. Ale nie ma żadnej ucieczki Szwedów do Polski.Na szwedzkich forach dyskusyjnych w internecie Szwedzi – w oparciu o doniesienia z Polski –uznają, że to jest śmieszne, by ktokolwiek mógł takie sformułowania jak pani Mazurek formułować. Nikt nie wyjeżdża. Jeśli ktoś by zapytał Szweda, do jakiego kraju chciałby się wyprowadzić, to Polska byłaby na dalekim miejscu.Prawdopodobnie Hiszpanię, ze względu na klimat. Kraje bardziej na południu Europy. Na pewno nie jest to Polska.Absolutnie nie. To jest totalna nieprawda. Nikt tak naprawdę nie zwraca na to uwagi. Owszem, są dzielnice, gdzie mieszka bardzo dużo imigrantów. Są to dzielnice z konkretnymi problemami, ale żeby przeciętny obywatel odczuwał dyskomfort w związku z tym, że są imigranci, ja przynajmniej tego tak nie oceniam. Wśród Szwedów, których znam, takich odczuć absolutnie nie ma. Szwedzi po prostu są bardzo tolerancyjni. Może za bardzo. Ale na tym polega wielokulturowość tego społeczeństwa.Ja właśnie czytałem, że jest odwrotnie, że przestępczość maleje. Można zawsze manipulować cyframi. Prasa rzeczywiście więcej niż kiedykolwiek pisze na temat różnych spadków przestępstw. Minister sprawiedliwości, który zareagował na słowa pani Mazurek , powiedział, że w Szwecji jest zasada, że nie mówi się, jakiej narodowości są osoby, które popełniają przestępstwo. Są badania prowadzone na ten temat przez biuro działające przy Uniwersytecie Sztokholmskim. Jego szefem był Polak, profesor kryminologii, Jerzy Sarnecki. One wskazują, że jeśli wzrasta liczba imigrantów, proporcjonalnie wzrasta ilość przestępstw. Przestępczość wśród imigrantów nie rośnie. Ona rośnie tylko dlatego, że proporcjonalnie jest więcej imigrantów.Wcale mnie nie zaskoczyła. Szwecja od długiego czasu jest oskarżana, zwłaszcza w mediach społecznościowych, polskojęzycznych, o to, że tutaj obowiązują tylko prawa szariatu i wszyscy boją się islamu. Zły obraz Szwecji funkcjonuje już od dłuższego czasu. W związku z tym, wcale się nie dziwię w końcu ktoś się zirytował. Rozumiem ministra, że się wkurzył i podał dane przestępczości wśród Polaków. Co też nie jest nowe, bo już dawno Polacy stanowili spory odsetek wśród osób, które siedzą w więzieniach za różnego rodzaju przestępstwa. To nie jest grupka, która nie jest widoczna w statystykach.Prześmiewcze. Przynajmniej w gronie, w którym ja się obracam. Tym bardziej, że sugerowano, że Szwedzi proszą o azyl. To było absurdalne.Mam nadzieję, że nie. Szwedzi nie są bardzo zainteresowani tym, co się dzieje w Polsce, mimo że jest to kraj, z którym sąsiadują przez Bałtyk. Ci, u których Polacy pracowali, swoje opinie o Polsce opierają na nich.Ale ta bardziej inteligencka część Szwecji jest zaniepokojona tym, co się dzieje w Polsce. Nie sądzę jednak, żeby wpływało to bezpośrednio na opinię o Polakach. Ale na klasę polityczną tak.Mam wrażenie, że uważają, że Polska, politycy, zupełnie zwariowała. Przez ileś lat tyle zostało wypracowane, Szwecja miała bardzo bliskie stosunki z Polską, zawsze była bliska współpraca, i za Tuska i wcześniej, z tutejszymi premierami. Dziś są zdziwieni. Tłumaczą sobie to tym, że w każdym kraju ruchy populistyczne i nacjonalistyczne rosną w siłę. Tak samo w Szwecji. Tu mają swój problem ze skrajną prawicą.Polacy cały czas przyjeżdżają. Co roku kilka tysięcy osób uzyskuje prawo pobytu. Oczywiście część wyjeżdża, ale mniej niż przyjeżdża.Natomiast jeśli chodzi o Szwedów przyjeżdżających do Polski, są w tej grupie też Polacy i o tym się nie mówi. To starsza emigracja, która bardzo często nie ma polskiego obywatelstwa tylko szwedzkie. To samo dotyczy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia do Polski. To Polacy i Szwedzi. Jednak większość z nich to Polacy posiadający obywatelstwo szwedzkie, ale pochodzący z polskich rodzin. Oni też muszą prosić o prawo pobytu.Głupotę i cynizm. Aż trudno uwierzyć, by ktoś mógł coś takiego powiedzieć. Ja nie mam na to wytłumaczenia.Niech tu przyjedzie, to ją oprowadzę po dzielnicach, gdzie rzekomo rządzi szariat. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie musiała się bać tam wejść i czy policja tam nie przyjeżdża. Przekona się na własne oczy. Mogę też zorganizować spotkania z osobami, które tam mieszkają. Można popytać, czy czują się zagrożone przez islamistów.Oczywiście i znam, i tam chodzę. W dzielnicach szariatu są też czasami polskie sklepy. Dlatego absurdalne jest, że w ogóle mówimy o takich strefach. Są strefy, podobnie jak w Polsce, o których policja wie, że jest większe zagrożenie przestępstwami. Gdzie mieszka biedniejsza część społeczeństwa, bywają większe problemy. I tu, gdzie mieszkają imigranci, te dzielnice też są biedniejsze.Ale jeśli spojrzeć na statystyki, to się okaże, że najwięcej przestępstw typu rabunek, pobicia, to nie w tych dzielnicach, tylko w samym centrum Sztokholmu.