Półtora tysiąca Polaków żąda odwołania Wyszkowskiego. Chodzi o atak na Dulkiewicz i jej córkę

yle osób podpisało się pod apelem do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha – podaje "Gazetqa Wyborcza". Dotyczy on odwołania ze stanowiska doradcy Krzysztofa Wyszkowskiego, który zasłynął w mediach społecznościowych obraźliwymi wpisami pod adresem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Pismo ma trafić na biurko polityka PiS we wtorek."Dulkiewicz nie wie nawet tego, kto jest ojcem jej córki, więc nic dziwnego, że do swoich bezecnych szaleństw na rocznicę wojny wybrała niemieckiego oszusta i żydowskiego aferzystę. Gdańszczanie – obudźcie się i odeślijcie tę tuskoidową bandę antypolaków do domu wariatów" – pisał na Twitterze Krzysztof Wyszkowski.Swoje nienawistne wpisu już usuną, nie mniej mieszkańcy Pomorza szybko mu tego nie zapomną. Stąd powstała inicjatywa stworzenia petycji do przełożonego Krzysztofa Wyszkowskiego – wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha z PiS. Za inicjatywę napisania apelu do wojewody odpowiadają członkinie pomorskiego samorządu.– Pod apelem mogły podpisać się nie tylko kobiety związane z samorządem czy organizacjami pozarządowymi. Każda kobieta, która przyszła do urzędu, mogła taki podpis poparcia złożyć. Nikomu nie odmawialiśmy. Podpisany apel zostanie skierowany do wojewody oraz premiera – mówi " Gazecie Wyborczej " Anna Dyksińska z biura prasowego sopockiego magistratu. Do godz. 15:00 w poniedziałek podpisało się pod apelem prawie 1,5 tysiąca osób.Wiadomo też, że sama prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz chce pozwać Krzysztofa Wyszkowskiego za słowa pod jej adresem i skierowane do jej córki. Swój odzew na atak na prezydent Gdańska wystosowali także naukowcy . Na razie doradca wojewody przebywa na urlopie. Nie wiadomo jak Drelich zareaguje na apel, który ma do niego trafić we wtorek.źródło: " Gazeta Wyborcza