Duda i PiS znowu przynieśli wstyd Polsce. W USA piszą o honorowaniu hitlerowskich kolaborantów

ie takiego wyróżnienia spodziewał się chyba Andrzej Duda ze strony amerykańskich mediów. Te właśnie piszą o nim i PiS jako tych, którzy... uhonorowali partyzantów kolaborujących z nazistami podczas II wojny światowej. Kontrowersyjne obchody opisał słynny dziennik "The New York Times"

Brygada Świętokrzyska to formacja, która budzi wiele sprzecznych emocji. Jest krytykowana za kolaborację z hitlerowcami oraz mordowanie żołnierzy o komunistycznych poglądach. Takie są ustalenia historyków. Fakt, że politycy PiS pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy celebrowali w niedzielę 75-lecie powstania wspomnianej jednostki wojskowej, nie umknął uwadze dziennikarzom " The New York Times ".



Zauważyli oni, że "polscy urzędnicy dołączyli do weteranów wojennych, aby oddać hołd podziemnym siłom z czasów II wojny światowej, które pod koniec wojny współpracowały z nazistowskimi siłami niemieckimi w ich walce z komunistami". Zdaniem amerykańskiego dziennika, jest to przedwyborczy ukłon PiS w stronę prawicowego elektoratu.







Dla Amerykanów musi to być dodatkowe "pomieszanie z poplątaniem". W końcu to właśnie Andrzej Duda niemal całe swoje wystąpienie podczas konferencji prasowej przed Białym Domem poświęcił wykładni historycznej dotyczącej II wojny światowej . Podkreślał, kto był agresorem, a kto ofiarą. Nie wspominał jednak, że potem będzie patronował tym, którzy współpracowali z wrogiem, a przedstawiciel rządu PiS kolaborantów będzie porównywał... do żołnierzy NATO.– To wam Amerykanie pozwolili nosić na mundurach oznaki przysługujące wojskom sprzymierzonym amerykańskim. Można powiedzieć, że to wy byliście pierwszymi żołnierzami NATO – mówił m. in. o żołnierzach Brygady Świętokrzyskiej podczas uroczystości w Warszawie Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.Jego słowa także odnotowali Amerykanie, którzy stwierdzili, że "przedstawiciel weteranów próbował zaprzeczyć podczas niedzielnych obchodów ustaleniom historyków, że Brygada Świętokrzyska, według współpracowała z nazistami"."NYT" przypomina także, że przed uroczystością pod patronatem prezydenta kombatanci i przedstawiciele rodzin żołnierzy Armii Krajowej wysłali do prezydenta Dudy list , w którym wyrazili swoje niezadowolenie. Stwierdzili w nim, że zdziwiła i zasmuciła ich decyzja głowy państwa.źródło: " The New York Times