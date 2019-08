Sondaż: prawie każdy Polak słyszał o lotach Kuchcińskiego. I mało kto wierzy, że afera zaszkodzi PiS

Polacy interesują się aferą z Markiem Kuchcińskim, ale nie wierzą, że zaszkodzi ona PiS. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

fera z lotami Marka Kuchcińskiego była "gorącym tematem". Tak wynika z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej", które pokazało, że o sprawie nie słyszało tylko 2 proc. Polaków. Większość jest jednak przekonana, że ostatni skandal z byłym marszałkiem Sejmu nie wpłynie negatywnie na poparcie Prawa i Sprawiedliwości.Sprawę "rodzinnych lotów" Marka Kuchcińskiego, której efektem była jego dymisja z funkcji marszałka Sejmu , tak naprawdę trudno było przeoczyć. Na kilkanaście dni stała się ona głównym tematem w kraju. I jak się okazuje, afera bardzo zainteresowała Polaków.Pokazał to najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Aż 29 proc. ankietowanych odpowiedziało, że śledziło temat "na bieżąco i z zainteresowaniem", a 35 proc. śledziło "niektóre wątki". Takich, którzy uznali go za mało interesujący, było mniej, w sumie 33 proc.Pozostałe 2 proc. w badaniu IBRiS to osoby, które o aferze z Kuchcińskim w roli głównej nie słyszały nic.IBRiS zapytał ankietowanych, "w jaki sposób sprawa lotów Marka Kuchcińskiego wpłynie na poparcie PiS". Tu wyniki wypadły na korzyść partii Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiedź "zdecydowanie nie zaszkodzi" wybrało 20 proc. badanych, a "raczej nie zaszkodzi" – 52 proc.Z kolei 15 proc. stwierdziło, że afera "raczej zaszkodzi" PiS. Jedynie 3 proc. wskazało na odpowiedź, że "zdecydowanie zaszkodzi".Dodajmy, że z innego sondażu przygotowanego przez IBRiS dla "Dziennika Gazeta Prawna" i radia RMF FM wynikało, że większość Polaków uważa, iż dymisja marszałka Marka Kuchcińskiego nie kończy afery[/url. Ponad 60 proc. respondentów domaga się rozliczenia wszystkich lotów Kuchcińskiego.



źródło: "[url=https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190819836-Sondaz-Polacy-sledzili-informacje-o-lotach-marszalka-Kuchcinskiego.html?preview=2&remainingPreview=3&grantedBy=preview&]Rzeczpospolita