Rezygnacja Kuchcińskiego to dopiero początek? Większość Polaków chce rozliczenia afery lotniczej

Większość Polaków uważa, że dymisja Kuchcińskiego nie zamyka bynajmniej afery z przelotami Kuchcińskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

edług najnowszego sondażu przygotowanego przez IBRiS większość Polaków uważa, że dymisja marszałka Marka Kuchcińskiego nie kończy bynajmniej afery z "Kuchciński Travel". Ponad 60 proc. respondentów domaga się rozliczenia wszystkich lotów Kuchcińskiego.Choć jeszcze tydzień temu marszałek Sejmu ograniczył się jedynie do wygłoszenia przeprosin po stwierdzeniu, że prawa nie złamał, to już w piątek Marek Kuchciński oficjalnie złożył dymisję. Nowym marszałkiem została Elżbieta Witek, a Kuchciński usiadł w ławie szeregowego posła.Jednak zdaniem Polaków nie zamyka to afery "Kuchciński Travel". Co prawda co trzeci badany w sondażu przygotowanym przez IBRiS dla "Dzienika Gazeta Prawna" i radia RMF FM uważa, że dymisja to wystarczająca kara za używanie rządowego samolotu jako prywatnej taksówki, to jednak aż 60,7 proc badanych stwierdza, że tak nie jest i afera powinna zostać rozliczona do końca.Tym bardziej, że nie tylko marszałek Sejmu latał z rodziną po kraju samolotami i śmigłowcami. Na celownik mediów i opozycji trafił też marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Już wiadomo, że w locie do Budapesztu towarzyszyła mu żona, córki i wnuki, a w oficjalnych dokumentach "zapodział się" przelot marszałka z żoną do Paryża.