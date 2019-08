Opublikowano wykaz lotów Beaty Szydło. Najczęściej latała do Krakowa i Katowic

Na stronie internetowej KPRM ukazał się wykaz lotów Beaty Szydło. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Fragment wykazu lotów premier Beaty Szydło. • KPRM

a stronie internetowej Kancelarii Premiera ukazał się wykaz lotów Beaty Szydło. Wynika z niego, że w czasach pełnienia funkcji premiera rządowymi samolotami latała najczęściej na trasie Warszawa-Kraków. Łącznie lotów było 164.Publikacja lotów Beaty Szydło wiąże się z aferą samolotową Marka Kuchcińskiego , w wyniku której marszałek Sejmu podał się do dymisji. Okazało się, że Kuchcińśki wielokrotnie wykorzystywał rządowe samoloty do podróży z rodziną czy innymi politykami PiS . Była premier sama zwróciła się do szefa KPRM z prośbą o opublikowanie wykazu wszystkich swoich lotów.KPRM podała, że wykaz lotów Szydło powstał na podstawie dokumentów dostępnych w kancelarii. Łącznie miała w czasie pełnienia funkcji premiera odbyć 164 loty rządowymi samolotami, w tym CASA (73 loty), śmigłowcem Sokół (16 lotów) czy samolotem pasażerskim Embraer (75 lotów). Raz był to lot czarterowy Boeingiem 737 do Ułan Bator w Mongolii.Pierwszy raz Beata Szydło leciała na trasie Warszawa-Bruksela-Paryż-Warszawa 29-30 listopada, a ostatni – 10 grudnia 2017 roku z Krakowa do Warszawy. Najwięcej lotów było na trasie z Warszawy do Krakowa i Katowic i z powrotem.Wykaz lotów zawiera lakoniczne informacje. Poza rodzajami samolotów, terminami i trasą nie ma informacje o celach podróży. Dokument znajduje się tutaj. źródło: KRPM