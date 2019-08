Karol Strasburger ożenił się! Popularny aktor wziął ślub z młodszą o 36 lat Małgorzatą Waremczuk

Karol Strasburger ożenił się z młodszą od siebie o 36 lat Małgorzatą Waremczuk. • Screen YouTube / Nutricia Medyczna Polska

Bartosz Świderski

opularny aktor i prowadzący kultowy teleturniej "Familiada" Karol Strasburger wziął ślub. 71-letni prezenter ożenił się z 35-letnią Małgorzatą Waremczuk. Na ślub zaproszono jedynie rodzinę i najbliższych znajomych.Poznali się 13 lat temu, gdy 22-letnia Małgorzata Waremczuk pracowała u Macieja Kuronia. Później była menadżerką restauracji, w której bywał Strasburger z żoną Ireną. Po jej śmierci Małgorzata miała bardzo wspierać załamanego aktora.Jak donosi portal Wirtualna Polska, Karol Strasburger z kolei wspierał Małgorzatę Waremczuk, gdy ta przeżywała kryzys swojego małżeństwa. Małżeństwo menadżerki nie przetrwało próby czasu, dzięki czemu... mogła stanąć na ślubnym kobiercu obok Karola Strasburgera.Uroczystość nawiązywała klimatem do serialu "Noce i dnie", w którym jedną z głównych ról grał w młodości aktor. Co ciekawe, wesele odbyło się w hotelu o tej samej nazwie co tytuł serialu. Panna młoda zaśpiewała mężowi "Pogodę ducha" Hanny Banaszak, a Tomasz Stockinger wręczył parze młodej pluszową owcę.Karol Strasburger to dla jednych niekwestionowany król sucharów i rubasznego poczucia humoru. Dla innych człowiek, który posłał do kąta najwięcej osób w Polsce. Od 24 lat nierozłącznie związany jest z "Familiadą". Ale nie tylko, w zeszłym roku wyjechał z Polsatem w podróż w programie "Lepiej późno niż wcale", który okazał się... prawdziwą petardą.źródło: wp.pl