Posłowie Partii Razem będą oddawać część pensji. "Nadwyżka" ma pójść na cele społeczne

Jeśli członkowie Partii Razem wygrają wybory do parlamentu w ramach Lewicy, mają przeznaczać część pensji na cele społeczne. • fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

P

Radni przegłosowali jeszcze jedną uchwałę. Rada Krajowa zobowiązuje członkinie i członków Razem ubiegających się o mandat poselski lub senatorski do zobowiązania się do przeznaczenia na cele społeczne nadwyżki wynagrodzenia poselskiego powyżej trzykrotności płacy minimalnej. — Razem (@partiarazem) August 14, 2019

artia Razem ogłosiła na Twitterze, że jej kandydaci w wyborach do Sejmu i Senatu w razie wygranej mają przekazywać część uposażenia na cele społeczne. Politycy formacji startujący w ramach Lewicy mają oddawać nadwyżkę powyżej trzykrotności płacy minimalnej. Ile wyniesie ta kwota?Zgodnie z uchwałą władz Partii Razem , posłowie i senatorowie tej formacji mają zostawiać dla siebie trzykrotność płacy minimalnej, a resztę przekazywać na cele społeczne. Jak to się przekłada na konkretne kwoty?[embed]Radni przegłosowali jeszcze jedną uchwałę. Rada Krajowa zobowiązuje członkinie i członków Razem ubiegających się o mandat poselski lub senatorski do zobowiązania się do przeznaczenia na cele społeczne nadwyżki wynagrodzenia poselskiego powyżej trzykrotności płacy minimalnej.Uposażenie poselskie to obecnie 9892,30 zł brutto. Pensja minimalna wynosi zaś 2250 zł brutto. To znaczy, że ewentualni parlamentarzyści Partii Razem, którzy zostaną wybrani w ramach Lewicy , mają oddawać 3142,30 zł brutto na cele społeczne miesięcznie.Obietnica wyborcza Partii Razem wzbudziła zainteresowanie użytkowników Twittera. Jedni gratulują pomysłu, inni zarzucają politykom populizm. Pojawiły się też jednak pytania, jak dopilnować, by nowo wybrani parlamentarzyści postępowali zgodnie z uchwałą. "Przewidziano jakąś formę kontroli/egzekucji uchwały w praktyce? Publikacja przelewów, cokolwiek...? Sam pomysł bardzo sympatyczny, popieram" – pisze jedna z internautek.Lewica to nazwa wspólnych list Partii Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny Roberta Biedronia w wyborach do Sejmu.