Ksiądz z Radomska odcina się od przeciwników ludzi LGBT. Boi się "niechrześcijańskich zachowań" wobec Marszu Równości

Proboszczowi z Radomska nie podoba się to, że pod jego kościołem ma być zorganizowana pikieta przeciwko marszowi LGBT • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta, Screeny z Facebooka

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rzez Radomsko przejdzie w sobotę pierwszy w historii miasta Marsz Równości. Nieodłącznym elementem zgromadzeń ludzi LGBT i ich sojuszników stały się kontrmanifestacje skrajnej prawicy. Przeciwnicy "ideologii LGBT" już skrzykują się pod kościołem. Problem w tym, że nie uzgodnili tego z proboszczem, który obawia się ich "niechrześcijańskich zachowań". Na ulotce przeciwników Marszu Równości, która trafiła również na ręce proboszcza , jest zaproszenie do wzięcia udziału w blokadzie marszu ludzi LGBT i ich sojuszników. "Do naszego miasta przyjadą ludzie plujący jadem na to, co polskie", w tym m. in. "mężczyźni przebrani za psy" i "porozbierani dewianci".Na facebookowej grupie parafii NMP Królowej Polski w Radomsku pojawiło się oświadczenie proboszcza. Zdenerwowało go to, że nikt z nim nie ustalił miejsca rozpoczęcia kontrmanifestacji. Obawia się też zachowania uczestników pikiety."Choć jesteśmy jako parafia Kościoła katolickiego przeciwko LGBT i ideologii gender, nie chcemy brać odpowiedzialności za niechrześcijańskie zachowania niektórych uczestników zgromadzenia" – napisał w oświadczeniu.Obawy proboszcza są uzasadnione. Podczas niedawnego Marszu Równości w Płocku dzieci krzyczały do uczestników "j*bać was" , a jedna z mieszkanek zaatakowała policjantów . Z kolei na wcześniejszym marszu w Białymstoku m. in. nacjonaliści pobili 14-latka I Marsz Równości w Radomsku ma wystartować w sobotę w samo południe. "Jesteśmy najmniejszym miastem w Polsce, w którym takie wydarzenie się odbędzie. Nie tylko duże miasta potrzebują równości. My przecież też istniejemy" – czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku Próbowaliśmy skontaktować się telefonicznie z parafią w Radomsku z prośbą o szerszy komentarz, ale bezskutecznie.źródło: radomszczanska.pl