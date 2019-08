Kurdej-Szatan podjęła się #gesslerchallenge i zatańczyła. Wideo zamieściła w sieci

Barbara Kurdej-Szatan jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Właśnie w sieci zamieściła nagranie, na którym widzimy, jak tańczy. • Fot. Maciej Stanik / naTemat

Bartosz Świderski

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ktorka Barbara Kurdej-Szatan zdecydowała się podjąć wyzwanie Magdy Gessler i wspólnie ze znajomymi zatańczyła. Nagranie zamieściła na Instagramie.Na początku sierpnia internauci w mediach społecznościowych Lary Gessler mogli zobaczyć , jak ta tańczy wspólnie z matką Magdą Gessler i jej partnerem Waldemarem Kozerawskim. Krótkie nagranie rozbawiło internautów, zwracali oni także uwagę na "pozytywną energię", która aż biła od tańczących. Niektórzy z nich zaczęli naśladować Gessler.Teraz w ślady popularnej restauratorki postanowiła pójść Barbara Kurdej-Szatan . Aktorka na Instagramie zamieściła nagranie, na którym widzimy, jak tańczy wspólnie ze znajomymi. Opatrzyła je krótkim komentarzem: #gesslerchallenge. I życzyła obserwującym ją miłego dnia.Reakcja fanów aktorki? Pozytywna. W komentarzach możemy przeczytać: "No to jest czad!"; "Ale jazda :) fajnie tam macie :)"; "Też tak chcę".W lipcu Barbara Kurdej-Szatan zakończyła współpracę z TVP. W rozmowie z "Party" przyznała wówczas, że jest jej zwyczajnie przykro z powodu zwolnienia . To bowiem miało odbyć się w atmosferze lekceważenia jednej z głównych gwiazd TVP.– Jestem bardzo emocjonalna, przywiązuję się do ludzi, sytuacji, tego, co robię. Dlatego dość trudno było mi przywyknąć do myśli, że muszę się pożegnać z programami – powiedziała Barbara Kurdej-Szatan.