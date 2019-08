Symulowanie zabójstwa abp. Jędraszewskiego. Jest reakcja prokuratury po występie w Poznaniu

Prokuratura zajmie się bulwersującym występem, do którego doszło w klubie w Poznaniu. • Fot. Facebook.com / PrideNews.pl

o nie koniec zamieszania wokół występu, podczas którego podcięto gardło lalce ze zdjęciem abp. Marka Jędraszewskiego. Jak podaje Onet.pl, poznańska prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w tej sprawie.– Postępowanie ma na celu ustalenie, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Zostaną przesłuchani świadkowie, ewentualnie zabezpieczone zostanie także nagranie z tego wydarzenia – powiedział Onetowi prok. Michał Smętkowski. Sprawą zajmie się Prokuratura Rejonowa Poznań- Stare Miasto.Zamieszkanie zaczęło się po tym, jak w poznańskim klubie Punto Punto odbyła się gala finałowa Mr Gay Poland 2019. Podczas występu jeden z artystów pokazał się z dmuchaną lalką, do której przyklejony był wizerunek arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.Ze zdjęć wynika, że chciano pokazać scenę z podcinaniem gardła. Przedstawiciel klubu w rozmowie z naTemat podkreślił, że nikt nie wiedział, jak ma wyglądać ten występ.Sprawa stała się głośna w całej Polsce. Drag queen co prawda przeprosiła , ale zdaniem wielu, w tym osób LGBT, jest już za późno.Sceny z poznańskiego klubu skomentował nawet Episkopat. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w wydanym oświadczeniu napisał: "Z przykrością przyjęliśmy informację o manifestacji nienawiści, jaka miała miejsce w jednym z poznańskich klubów".źródło: Onet.pl