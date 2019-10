Mateusz Morawiecki był jedynką PiS w Katowicach. Już wiadomo jaki zdobył wynik. • fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

ateusz Morawiecki w wyborach do Sejmu zdobył 133 687 głosów. Szef rządu PiS kandydował do parlamentu Katowicach. Zajmował pierwsze miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki kandydował do Sejmu ze stolicy województwa śląskiego, Katowic . Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, obecny szef rządu uzyskał w wyborach do Sejmu 133 687 głosów. Tym sposobem Morawiecki zapewnił sobie mandat poselski.W listopadzie 2015 roku, po tym jak partia wygrała wybory, Mateusz Morawiecki został wicepremierem i ministrem rozwoju w rządzie PiS, którym kierowała Beata Szydło. W grudniu 2017 roku zastąpił ją na tym stanowisku.