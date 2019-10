"WYGRALIŚMY!". Ujawniono szokujący wpis rzecznika kurii po wyborach

Rzecznik łódzkiej kurii skomentował zwycięstwo PiS w wyborach słowami "Wygraliśmy!". • Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta

"WYGRALIŚMY!" – tak napisał na Facebooku rzecznik łódzkiej kurii biskupiej po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów parlamentarnych. Uważa, że nie ma nic złego, gdyż słowa te nie padły z ambony."WYGRALIŚMY! Pewnie wraz z tym, co napisałem spadnie na mnie mnóstwo hejtu, ale… co mnie to obchodzi. Skoro wszyscy krzyczący dookoła i mają odwagę mówić jak to jest źle, że wygrywa Prawica, to ja chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość" – tak brzmiał wpis na Facebooku księdza Pawła Kłysa, rzecznika prasowego łódzkiej kurii i jednocześnie dziennikarza, który współpracuje z łódzkim oddziałem TVP i Katolicką Agencją Informacyjną. Duchowny w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" bronił swojego wpisu, sugerując, że nie ma w nim nic złego. – To jest mój prywatny, zamknięty, dostępny tylko dla moich znajomych Facebook i wypowiadam się na nim jako obywatel. Nie mówię tych słów z ambony, a dzielę się tym moim zdaniem ze znajomymi, których mam na Facebooku, a nie ze wszystkimi – powiedział.Już przed wyborami były sygnały o zaangażowaniu Kościoła w walkę polityczną. Jeden z podkarpackich proboszczów miał zasugerować parafianom, że głosowanie na kandydata Koalicji Obywatelskiej jest grzechem Z kolei po mszy św. w Świdnicy rozdawano materiały wyborcze kandydata Prawa i Sprawiedliwości . Jak wygląda to w mazowieckich świątyniach, sprawdził dziennikarz naTemat Piotr Rodzik źródło: " Gazeta Wyborcza