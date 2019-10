Na rozkaz Trumpa Amerykanie zbombardowali... własną bazę. By nie wpadła w ręce Turków

Amerykanie zbombardowali własną bazę na terenie Syrii. • Fot. Twitter.com / TSKMap.net

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

wa samoloty F-15 amerykańskich sił powietrznych przeprowadziły nalot na... własną bazę z amunicją na terenie Syrii. Wszystko po to, by nie znalazła się w rękach tureckich sił.Informacje o nalocie potwierdziło dwóch oficerów amerykańskiej armii. Zapewniono, że kiedy przeprowadzano operację, w pobliżu nie było żadnych innych sił. "Gdyby tak było, decyzja o zbombardowaniu tego miejsca mogłaby zostać przerwana, ponieważ można by ją postrzegać jako atak" – wyjaśniono.Jak podaje CNN, to pierwsza taka sytuacja, kiedy wojska USA musiały zniszczyć swoje zasoby. Decyzja jest efektem rozkazu Donalda Trumpa, który nakazał szybkie wycofywanie się amerykańskim jednostkom z północnej Syrii.Ostrzelany przez siły USA obiekt to bunkier, służący do magazynowania amunicji. Budynek mieścił się na terenie byłego amerykańskiego kompleksu wojskowego w cementowni Lafarge, zlokalizowanej nieopodal Ajn al-Arab.Przypomnijmy, że wycofywanie się amerykańskiej armii na południe ma związek z turecką inwazją rozpoczętą w ostatnią środę - kilka dni po ogłoszeniu przez Trumpa odwrotu z Syrii. Inwazja Turcji rozpoczęła się 9 października.Jedna decyzja Donalda Trumpa przyniosła już straszne konsekwencje, a po ostatnich wydarzeniach na froncie nic nie wskazuje, by sytuacja miała się szybko uspokoić. Wojska tureckie cały czas atakują na północy Syrii. O tym, co dzieje się w Syrii oraz o konsekwencjach tego konfliktu, pisała ostatnio w naTemat Katarzyna Zuchowicz źródło: CNN