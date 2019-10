Gowin skomentował wywiad Patryka Jakiego. Od razu widać, jak gotuje się wewnątrz obozu władzy

W PiS trwa przymierzanie kandydatów do roli premiera. Zdaniem Gowina, rozmowy na ten temat nie przebiegną w przyjacielskiej atmosferze. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

uroposeł Patryk Jaki stwierdził, że po wygranej PiS w wyborach przyszedł czas na przyjacielską dyskusję na temat tego, kto powinien być kandydatem na premiera. Zdaniem Jarosława Gowina Jaki nie znajdzie partnera do rozmowy na ten temat.Zaczęło się od wywiadu, którego udzielił dziennikowi "Rzeczpospolita" Patryk Jaki. Europarlamentarzysta po pytaniu, czy Mateusz Morawiecki powinien zostać premierem, stwierdził, że "wśród dobrze współpracujących i szanujących się koalicjantów, którym zależy nie na personaliach, ale wartościach i Polsce, zawsze jest czas na przyjacielską rozmowę". Zdaniem Jakiego najlepszym kandydatem na szefa rządu byłby Jarosław Kaczyński.Do tych słów odniósł się na antenie Polsat News wicepremier Jarosław Gowin. Zdaniem polityka Porozumienia Jaki nie będzie miał z kim rozmawiać na ten temat. – Pan poseł Jaki, którego cenię i uważam za jednego z najzdolniejszych polityków młodego pokolenia, proponuje dyskusję w obrębie obozu rządowego na temat tego, kto powinien być przyszłym premierem. Obawiam się, że nie znajdzie partnera do tej dyskusji – stwierdził Gowin Nie jest tajemnicą, że obóz prawicy nie jest takim monolitem, jak lubią podkreślać media publiczne i w obrębie jednej władzy ścierają się ze sobą różne frakcje. Zbigniew Ziobro , którego pozycja po wyborach bardzo wzrosła, pozostaje niechętnym wobec kandydatury Morawieckiego. Wielu komentatorów wątpi z kolei, by Jarosław Kaczyński zdecydował się sam pokierować rządem. "Przyjacielskiej rozmowy" rzeczywiście nie ma się co spodziewać.źródło: Polsat News