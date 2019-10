Kurdowie zaakceptowali warunki zawieszenia broni. Turcja dostała dokładnie to, co chciała

Generał Mazlum Kobani, przywódca sił kurdyjskich, przystał na warunki zawieszenia broni. • Fot. Screen / ronahi.tv

iceprezydent USA Mike Pence ogłosił po rozmowach z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, że Ankara zgodziła się na zawieszenie broni w Syrii, a sankcje USA wobec Turcji zostaną zniesione. Kurdowie zaakceptowali warunki porozumienia o przerwaniu ognia z Turcją w północnej Syrii.Dowódca SDF Mazlum Kobani powiedział w wywiadzie dla Ronahi TV , że siły kurdyjskie przystają na warunki zawieszenia broni. Przyznał, że ma nadzieję, iż porozumienie porozumienie jest wstępem dla całkowitego zaprzestania walk i nie ograniczy się jedynie do terenów wokół miast Ras al-Ain i Tal Abijad. Jednocześnie Mazlum Kobani wyraził przekonanie, że wojska tureckie, korzystając z chwili spokoju na froncie, nie sięgną po kolejne tereny.Porozumienie o zawieszeniu broni jest pochodną umowy, jaką zawarł wiceprezydent USA Mike Pence z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. Ankara zgodziła się na zawieszenie wstrzymanie walk Syrii w zamian za cofnięcie amerykańskich sankcji. W międzyczasie wojska tureckie zajęły strefę przygraniczną.Turcja zawiesiła działania zbrojne na 120 godzin. W tym czasie bojownicy kurdyjscy mają się wycofać z terenów ogarniętym walkami. Gdy to nastąpi, możliwe ma być trwałe zawieszenie broni. Ekspedycja sił tureckich zmusiła do ucieczki 200 tys. cywilów.Do przerwania działań wojennych namawiał Erdogana także Donald Trump. Prezydent USA napisał list , w którym stwierdził, że chce się "dogadać" i zaapelował do prezydenta Turcji, by "nie był głupcem". Amerykański przywódca wyraził przekonanie, że prezydent Turcji nie chce być odpowiedzialny za zabicie tysięcy ludzi tak samo, jak Trump nie chce być odpowiedzialny za zniszczenie tureckiej gospodarki."Możesz zrobić świetny interes. Generał Mazloum chce negocjować i jest gotów do ustępstw, na które w przeszłości nigdy by się nie zgodził. Poufnie załączam kopię jego listu, który właśnie otrzymałem" – zapewniał Trump w liście do Erdogana. "Nie bądź twardzielem. Nie bądź głupcem" – napisał prezydent USA w oficjalnym piśmie wystosowanym do prezydenta Turcji.źródło: BBC