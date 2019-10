Właściciele, którym Banaś sprzedał dom, zabrali głos. "Cena była bardzo atrakcyjna"

Szef NIK Marian Banaś dostał ciekawe nieruchomości od wdzięcznego emeryta • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ajątek szefa NIK może być jeszcze większy niż się wszyscy spodziewali. Dziennikarzom "Faktu" udało się dotrzeć do właścicielki pięknego domu, który kupiła od Mariana Banasia. Ten z kolei miał otrzymać go od wdzięcznego emeryta.Cała afera wokół Mariana Banasia zaczęła się po reportażu Superwizjera TVN . Dziennikarze odkryli, że w jego kamienicy działał hotel z pokojami na godziny. Sąsiedzi twierdzili, że dochodzące z niego jęki było słychać na całej ulicy . Szef NIK zarzekał się, że o niczym nie wiedział, a kamienicę sprezentował mu dawny żołnierz AK w zamian za dożywotnią opiekę.Okazało się, że emeryt podarował mu jeszcze jeden dom w gminie Brzesko (Małopolska). Budynek stoi w świetnej lokalizacji – trasą A4 do Krakowa można stąd dojechać w 45 minut. Emeryt zmarł w 2007 r., a Banaś sprzedał dom miesiąc po jego śmierci.– Cena była bardzo atrakcyjna. 65 tys. zł za 55 metrów kwadratowych plus poddasze. Dom wymagał jednak solidnego remontu – powiedziała "Faktowi" pani Dorota, która kupiła budynek od Banasia.Dodajmy, że Marian Banaś początkowo miał się podać do dymisji . W tym tygodniu jednak niespodziewanie wrócił do pracy z urlopu . "Deklaruję, że będę przeciwstawiał się wszelkim próbom ataku na moją osobę jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli" – oświadczył Źródło: fakt.pl