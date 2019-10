"Syn chce być na moim zaprzysiężeniu, a ma zakaz wstępu". Jest decyzja Sejmu ws. Jakuba Hartwicha

Syn Iwony Hartwich będzie towarzyszył matce podczas zaprzysiężenia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

yn Iwony Hartwich będzie mógł towarzyszyć matce podczas zaprzysiężenia na posłankę. Hartwich martwiła się, że do tego nie dojdzie, ponieważ zarówno ona, jak i Jakub, po protestach osób niepełnosprawnych otrzymali zakaz wstępu do Sejmu. Zakaz wstępu na Wiejską Iwona Hartwich otrzymała po proteście osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którego była jedną z liderek. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało jednak, że po tym, jak wyborcy zdecydowali, że zasiądzie ona w poselskich ławach, zakaz przestał obowiązywać . Został wydany po zarządzeniu marszałka, ale nie miał rangi ustawy ani uchwały.Oprócz Iwony Hartwich zakazem został ukarany także między innymi jej syn Jakub. O tym fakcie przyszła posłanka przypomniała w rozmowie z Polsat News. – Syn chce być na moim zaprzysiężeniu, a ma zakaz wstępu. (...) Zależy mi bardzo, żeby zakaz wstępu do budynku Sejmu został cofnięty dla wszystkich osób, które protestowały – powiedziała.Do sprawy na Twitterze odniósł się szef Centrum Informacyjnego Sejmu. "Syn nowo wybranej posłanki oczywiście będzie mógł uczestniczyć w zaprzysiężeniu. Zakaz jest nieaktualny" – napisał Andrzej Grzegrzółka.Iwona Hartwich o głosy wyborców walczyła kandydując do Sejmu z list KO w Toruniu. Mandat zdobyła dzięki poparciu ponad 10 tys. osób.