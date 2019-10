"Nasi niedoszli posłowie...". Konfederacja złożyła wniosek do SN o unieważnienie wyborów

Poseł elekt Robert Winnicki ogłosił, że Konfederacja złożyła wniosek do SN o unieważnienie wyborów w części okręgów. • Fot. Screen / Radio ZET

P

oseł elekt Robert Winnicki, który w niedzielę był gościem programu "Gość Radia ZET" powiedział, że Konfederacja złożyła wniosek do Sądu Najwyższego o unieważnienie wyborów. Wniosek dotyczy części okręgów, w których kandydatom prawicy zabrakło kilkuset głosów do tego, by dostać się do Sejmu.– Złożyliśmy wniosek w zakresie powtórzenia wyborów w niektórych okręgach – powiedział Robert Winnicki na antenie Radia ZET. Poseł elekt Konfederacji wyjaśnił jednocześnie, że chodzi o te okręgi, w których kandydatom Konfederacji zabrakło niewielkiej liczby głosów do tego, żeby dostać się do Sejmu.Winnicki wyjaśnił, że jego zdaniem nie zdobyli wystarczającej liczby głosów z powodu manipulacji mediów publicznych. – Uważamy, że propaganda TVP sprawiła, że nasi posłowie, nasi niedoszli posłowie, którym brakło po kilkaset głosów, mogliby rzeczywiście wskutek tego, że nie były wykonywane wyroki sądu, gdyby one były wykonywane, no to oni by zostali tymi posłami – stwierdził Winnicki.Poseł zastrzegł też, że oprócz wniosku do Sądu Najwyższego, sprawa została też zgłoszona do prokuratury w związku z niewykonaniem przez Telewizję Polską wyroków, które zapadły w procesach wyborczych, jakie Konfederacja wytoczyła TVP. – Gdyby media, nie tylko publiczne, rzetelnie informowały w kampanii wyborczej o Konfederacji, to nasz wynik byłby wyższy. Mielibyśmy nie 6,81 proc., ale 8, 9 czy nawet 10 procent. Nie 11 posłów, tylko 40-50 – przekonywał polityk Konfederacji.źródło: Radio ZET