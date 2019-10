Nie żyje Andrzej Heidrich. Wszystkie banknoty w Polsce są jego autorstwa

Grafik stworzył też orła na paszportach. • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

mutna wiadomość. W niedzielę w wieku 90 lat zmarł Andrzej Heidrich, polski grafik i ilustrator. Od lat 70. projektował wszystkie polskie banknoty, które do dziś są w obiegu.Andrzej Heidrich był twórcą narodowego godła Polski, czyli Orła Białęgo w koronie. Jego obecną wersję grafik zaprojektował w 1990 roku. Ponadto polscy żołnierze noszą zaprojektowanego przez niego orła na czapkach. To samo tyczy się odznak policyjnych oraz okładki naszych paszportów.Heidrich pracował przez 40 lat w Wydawnictwie "Czytelnik", gdzie odpowiadał za tworzenie okładek książek m.in. Ryszarda Kapuścińskiego, Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Konwickiego.Zmarły artysta był jednak najbardziej znany dzięki projektom banknotów. – Jestem bardzo zadowolony z banknotu 500-złotowego z 1974 roku z Tadeuszem Kościuszką. To było dla mnie wielkie przeżycie, kiedy pierwszy mój banknot wszedł do obiegu. Zawsze bałem się jak zostanie przyjęty przez społeczeństwo – przyznał.– Szanujmy pieniądze. Są to jednak papiery wartościowe, które drogo kosztują, co tu dużo mówić. Więc jeśli my je niszczymy, czy tez obchodzimy się z nimi byle jak, no to państwo na tym traci. Chyba tylko taką rade mogę dać, aby nie miąć ich, tylko mieć ich dużo i składać do portfela starannie – powiedział w rozmowie z naTemat źródło: RMF