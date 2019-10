Więzienie za edukację seksualną to nie wszystko. 5 rzeczy, które PiS może chcieć przykryć

W polityce po wyborach nic się nie dzieje? Nic bardziej mylnego. • fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

o wyborach można odnieść wrażenie, że w polityce – wykluczając wybory – nie dzieje się nic poza projektem karania więzieniem za edukację seksualną. Nic bardziej mylnego. Oto 5 ważnych rzeczy, które mogliście przegapić w ostatnim tygodniu.

Rok 2020 miał być wyjątkowy – po raz pierwszy od początku transformacji polski budżet miał być zrównoważony. Oznacza to, że prognozowane wpływy pokryłyby przewidywane wydatki.Jednak wbrew obietnicom partii rządzącej plan może się nie powieść. Wszystko dlatego, że PiS wymyślił – i wpisał do ustawy budżetowej – że zrównoważy budżet przez likwidację limitu 30-krotności dla składek ZUS. To z kolei nie podoba się posłom z Porozumienia Jarosława Gowina , którzy zdobyli 18 z 235 mandatów Zjednoczonej Prawicy, a bez ich poparcia PiS nie przegłosuje budżetu.



Co to jest limit 30-krotności dla składek ZUS? Dotyczy on pracowników, którzy rocznie zarabiają więcej niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca płaci za nich składki ZUS do wysokości określonej tą granicą – później ich kwota nie rośnie, niezależnie od tego, jak wysoka jest pensja. Gdyby PiS zniósł limit 30-krotności, ci pracownicy zarabialiby znacznie mniej na rękę, a koszty ich pracy znacznie by podrożały. Właśnie temu sprzeciwia się partia Gowina.







Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Opieka medyczna była jednym z głównych tematów kampanii wyborczej. Mówiono na przykład o zamknięciu porodówki w Zakopanem, co nastąpiło na początku października. Media obiegła też informacja, że rządowa TVP odmówiła wyemitowania spotu “Polska to chory kraj”.Po głosowaniu o sprawie zrobiło się ciszej, ale to nie znaczy, że jest lepiej. Nadchodzą kolejne informacje o zawieszanych i zamykanych oddziałach. Sprawa dotyczy nie tylko mniejszych miejscowości, ale również wielkich miast. W niedzielę TOK FM poinformował, że największy szpital w Polsce – przy ul. Banacha w Warszawie – zamknął 9 sal operacyjnych. Dlaczego? Z tych samych powodów co wszędzie indziej: brakuje ludzi i pieniędzy.Choć kilka dni temu gruchnęła wieść, że powołany przez PiS nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli poda się do dymisji, była to tylko plotka: Marian Banaś nadal pełni swoje stanowisko.Mimo doniesień “Superwizjera” TVN o jego kamienicy w Krakowie, w której miał funkcjonować dom publiczny, a także negatywnych efektów spóźnionej kontroli CBA (co ustaliło RMF), Banaś nadal szefuje urzędowi, który ma brać pod lupę najważniejsze instytucje państwa. Jeśli nie zdecyduje się podać do dymisji, jego kadencja potrwa do 2025 roku.Do Sejmu trafił projekt ustawy węglowej, która pozwala na otwieranie nowych kopalń mimo sprzeciwu mieszkańców danego regionu i władz lokalnych. Wystarczy, że inwestor dogada się z rządem i może ruszać z robotą.“Dziennik Łódzki” pisze, że projekt ustawy skonstruowano pod mającą powstać w Złoczewie kopalnię odkrywkową tak, by inwestor, którym jest PGE GiEK mógł uzyskać koncesję na wydobycie mimo tego, że nie spełnia obecnych wymagań prawnych i środowiskowych. Ludzie protestują przeciw temu projektowi, ale jaki będzie finał? Dużo zależy od tego, co stanie się w Senacie.Jeśli zatrzymaliście się na tym, że opozycja wobec PiS zdobyła większość w Senacie (51:49), to macie informacje aktualne, ale niepełne.Jak można było przewidywać, niewielka przewaga opozycji w izbie wyższej jest solą w oku PiS, które bez “swojego” marszałka Senatu nie będzie w stanie przepychać ustaw w kilkadziesiąt godzin, jak w mijającej kadencji, a być może nawet będzie musiał pójść na pewne ustępstwa.Kilkadziesiąt godzin po tym, jak wyborcy odeszli od urn, nowo wybrany senator Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej powiedział mediom, że partia rządząca chciała go przeciągnąć na swoją stronę w zamian za tekę ministra zdrowia.W centrum uwagi znaleźli się trzej senatorowie z PSL, którzy – gdyby dali się podkupić PiS-owi – daliby mu większość w Senacie. Wszyscy jednak stanowczo zapewnili, że zostali wybrani jako politycy opozycji i nigdzie się nie wybierają. Wiatru w żagle nabrał za to Władysław Kosiniak–Kamysz, przywódca ludowców, który wszem i wobec ogłosił, że oczekuje od Grzegorza Schetyny szacunku. Czytaj: opozycyjny kandydat na marszałka Senatu ma być uzgodniony z PSL-em, a nie wyznaczony przez przywódcę Platformy.